《經濟通通訊社１４日專訊》阿根廷央行宣布將指標利率從４０％上調至４５％，因國內貪
腐敗醜聞及土耳其貨幣危機拖累阿根廷披索急挫。
阿根廷央行官員表示，央行將減少短期債券發行量，以減輕債務負擔。同時阿根廷財政部在
一份聲明中稱，因披索流動性問題，已經指示央行停止每日出售美元的操作。
阿根廷披索上日跌２﹒３％，報２９﹒９２５，盤中一度跌２﹒８％至３０﹒１披索兌１美
元歷史新低。（ｍｎ）
14/08/2018 08:25
【土耳其風暴】阿根廷央行將利率從４０％上調４５％應對披索急跌
《經濟通通訊社１４日專訊》阿根廷央行宣布將指標利率從４０％上調至４５％，因國內貪
腐敗醜聞及土耳其貨幣危機拖累阿根廷披索急挫。
阿根廷央行官員表示，央行將減少短期債券發行量，以減輕債務負擔。同時阿根廷財政部在
一份聲明中稱，因披索流動性問題，已經指示央行停止每日出售美元的操作。
阿根廷披索上日跌２﹒３％，報２９﹒９２５，盤中一度跌２﹒８％至３０﹒１披索兌１美
元歷史新低。（ｍｎ）
|國際動態14/08/2018
俄遭美制裁 盧布急跌大行看淡
|生財有道13/08/2018
【土耳其風暴】土耳其危機衝擊信心 銀行股拖累歐洲三大指數下挫
|專訪13/08/2018
【駐京專訪】廖杰遠：微醫旗下四大業務板塊將分別在中港上市
|生財有道13/08/2018
【教育股崩跌】譚朗蔚：教育股不宜撈底 持貨者應止蝕
|興證快訊13/08/2018
息口上升
|國際動態13/08/2018
Tesla擬私有化 沙特基金無意參與
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰