【土耳其風暴】阿根廷央行將利率從４０％上調４５％應對披索急跌

《經濟通通訊社１４日專訊》阿根廷央行宣布將指標利率從４０％上調至４５％，因國內貪

腐敗醜聞及土耳其貨幣危機拖累阿根廷披索急挫。

阿根廷央行官員表示，央行將減少短期債券發行量，以減輕債務負擔。同時阿根廷財政部在

一份聲明中稱，因披索流動性問題，已經指示央行停止每日出售美元的操作。

阿根廷披索上日跌２﹒３％，報２９﹒９２５，盤中一度跌２﹒８％至３０﹒１披索兌１美

元歷史新低。（ｍｎ）

