《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述消息人士報道，美國總統特朗普的最高國家安全助
理警告土耳其大使，除非被拘留的美國牧師獲釋，否則美國與土耳其不會進行任何協商。
土耳其里拉今日偏軟，現跌０﹒５％至６﹒９２２３里拉兌一美元。
據悉，白宮國家安全顧問博爾頓在華盛頓與土耳其大使的會晤未取得任何進展，會議焦點在
於土耳其政府拘留美國牧師Ａｎｄｒｅｗ Ｂｒｕｎｓｏｎ。（ｍｎ）
14/08/2018 10:54
【土耳其風暴】傳白宮警告土耳其大使先釋放美國牧師才可進行談判
《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述消息人士報道，美國總統特朗普的最高國家安全助
理警告土耳其大使，除非被拘留的美國牧師獲釋，否則美國與土耳其不會進行任何協商。
土耳其里拉今日偏軟，現跌０﹒５％至６﹒９２２３里拉兌一美元。
據悉，白宮國家安全顧問博爾頓在華盛頓與土耳其大使的會晤未取得任何進展，會議焦點在
於土耳其政府拘留美國牧師Ａｎｄｒｅｗ Ｂｒｕｎｓｏｎ。（ｍｎ）
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