《經濟通通訊社１４日專訊》土耳其財政部長阿爾巴伊拉克（Ｂｅｒａｔ
Ａｌｂａｙｒａｋ）周四（１６日）將與美國，歐洲，中東投資人召開電話會議，預計與會的投
資者將高達１０００人
近日土耳其里拉暴跌，受總統埃爾多安干預貨幣政策，以及土耳其與美國關係惡化等因素拖
累。
里拉今日下午反彈，現升５﹒４％至６﹒５１７０兌一美元。（ｍｎ）
14/08/2018 16:26
【土耳其風暴】土耳其財長將與投資者舉行電話會議，里拉反彈５％
《經濟通通訊社１４日專訊》土耳其財政部長阿爾巴伊拉克（Ｂｅｒａｔ
Ａｌｂａｙｒａｋ）周四（１６日）將與美國，歐洲，中東投資人召開電話會議，預計與會的投
資者將高達１０００人
近日土耳其里拉暴跌，受總統埃爾多安干預貨幣政策，以及土耳其與美國關係惡化等因素拖
累。
里拉今日下午反彈，現升５﹒４％至６﹒５１７０兌一美元。（ｍｎ）
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