【土耳其風暴】土耳其財長將與投資者舉行電話會議，里拉反彈５％

《經濟通通訊社１４日專訊》土耳其財政部長阿爾巴伊拉克（Ｂｅｒａｔ

Ａｌｂａｙｒａｋ）周四（１６日）將與美國，歐洲，中東投資人召開電話會議，預計與會的投

資者將高達１０００人

近日土耳其里拉暴跌，受總統埃爾多安干預貨幣政策，以及土耳其與美國關係惡化等因素拖

累。

里拉今日下午反彈，現升５﹒４％至６﹒５１７０兌一美元。（ｍｎ）

