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14/08/2018 17:38

《台股攻略－馮偉明》台股反彈７５點，今日成交縮減

　　《台股攻略》台股今日升７５﹒３１點，收１０８２４﹒２３點，惟成交額減至新台幣
１３５６億元。
　　目前土耳其經濟風暴尚未解除，市場觀望氣氛濃厚，部分資金轉投傳產股如水泥、鋼鐵和塑
化等。大成鋼、國喬及中和漲停；中鴻、華夏、台達化和嘉泥均升超過半根停板。台泥及亞泥分
別升近３％及５％；統一升近４％；中石化和台苯升４％左右；世紀鋼、新鋼、中鋼、彰源和中
鋼構升超過２％。電子股方面，被動元件股今日反彈，國巨升超過６％，帶動信昌電飆升８％、
蜜望實升６％，禾伸堂升近半根停板，華新科亦升超過３％。砷化鎵版塊亦表現不俗，隨著穩懋
再度回穩，宏捷科升７％，聯亞升４％，全新升２﹒５％。
　　因土耳其貨幣重挫而造成的金融恐慌並未完全解除，加上美中貿易戰情勢持續緊張，系統性
風險仍可能再度升溫。美元目前仍然強勢，顯示資金面傾向避險，預期台股走勢仍然波動，建議
投資者小心操作。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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