《台股攻略－馮偉明》台股反彈７５點，今日成交縮減

《台股攻略》台股今日升７５﹒３１點，收１０８２４﹒２３點，惟成交額減至新台幣

１３５６億元。

目前土耳其經濟風暴尚未解除，市場觀望氣氛濃厚，部分資金轉投傳產股如水泥、鋼鐵和塑

化等。大成鋼、國喬及中和漲停；中鴻、華夏、台達化和嘉泥均升超過半根停板。台泥及亞泥分

別升近３％及５％；統一升近４％；中石化和台苯升４％左右；世紀鋼、新鋼、中鋼、彰源和中

鋼構升超過２％。電子股方面，被動元件股今日反彈，國巨升超過６％，帶動信昌電飆升８％、

蜜望實升６％，禾伸堂升近半根停板，華新科亦升超過３％。砷化鎵版塊亦表現不俗，隨著穩懋

再度回穩，宏捷科升７％，聯亞升４％，全新升２﹒５％。

因土耳其貨幣重挫而造成的金融恐慌並未完全解除，加上美中貿易戰情勢持續緊張，系統性

風險仍可能再度升溫。美元目前仍然強勢，顯示資金面傾向避險，預期台股走勢仍然波動，建議

投資者小心操作。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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