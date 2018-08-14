《經濟通通訊社１４日專訊》閱文（００７７２）宣布，預期截至２０１８年６月３０日止
中期純利５﹒０６億元（人民幣．下同），按年增１﹒４倍，每股盈利０﹒５８元，不派息。
期內，收入２２﹒８億元，按年增１８﹒６％，毛利１２﹒０億元，增２４﹒４％。（ｆｆ
）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
14/08/2018 08:49
閱文（００７７２）中期純利５﹒０６億人幣增１﹒４倍，不派息
《經濟通通訊社１４日專訊》閱文（００７７２）宣布，預期截至２０１８年６月３０日止
中期純利５﹒０６億元（人民幣．下同），按年增１﹒４倍，每股盈利０﹒５８元，不派息。
期內，收入２２﹒８億元，按年增１８﹒６％，毛利１２﹒０億元，增２４﹒４％。（ｆｆ
）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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