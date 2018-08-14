《談國論企－黎偉成》增住戶企業７月份貸款抗貿戰

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款，於２０１８年７月份出現相

當明顯的增長，特別是（１）非金融機構企業及機關團體的中長期貸款和票據融資由上年同期之

減轉增，反映銀行業強化對企業的信貸支持力度，以力抗特朗普掀起對華貿易戰深壓，政策性的

策略做法是相當明智和適當的，加上（２）對住戶貸款續保穩定增長，為強化以供給側為主的內

需，以緩和美方狙擊之壓，乃確保經濟穩中求進成長之重大基石也。



＊挺企業貸款拓業務發展穩經濟穩中求進＊



據中國人民銀行所發布的最新資料，金融機構的人民幣貸款增長淨額於２０１８年７月份達

１﹒４５萬億元（見表一），同比增長６２７８億元或７５﹒６５％，相對於６月份１﹒８４萬

億元所多增３０５４億元或１９﹒４８％要明顯提升，是為特朗普單邊主義於７月６日對中國輸

美第一批商品正式加徵關稅的所作的反制，同時亦有自保的應對舉措，重點有：

當然是對（一）非金融機構企業及機關團體的貸款淨增６﹒５０１億元（見表二．下同）同

比增長８３﹒９％，相對於２０１７年由上年之減２６億元轉增３５３５億元之況，有更為明顯

的進取性，特別是（Ｉ）中長期貸款淨增４８７５億元同比增長１２﹒５３％，為於２０１７年

７月份激增１﹒８６倍至４３３２億元的高基數底下的持續快速增長，此數主要用於包括土地、

廠房、機械設備等各方面的資本投資，出現升轉跌的倒退情況，在相當程度反映出企業對未來發

展的態度轉趨審慎。特朗普於２０１８年３月初開始發難，專門針對中國地把輸美商品加徵關稅

的措施，由惡言到劣行，所涉的項目及額度亦不斷增加，但中國政府力促商業銀行適度和政策性

的對準加強信貸力度，該有利於實體經濟穩中求中的發展。

即使企業的（ＩＩ）短期貸款於２０１８年７月份淨減少１０３５億元，也只是比

２０１７年同淨增之６２６億元，相去不算太大差距，尤其是（ＩＩＩ）票據融資期內淨增

２３８８億元，比上年同期減少１６６２億元，來回相去４０５０億元，可在相當程度反映出企

業通過票據融資的渠道，處理和解決短期資金需求的情況日甚。

至於（二）銀行業對住戶的中長期貸款，亦保持穩定增長的態勢，此之於２０１８年７月份

淨增６３４４億元，同比增長１２﹒９％，相對於１－６月份累計之數要減少１１﹒３４％，亦

有一定程度的改進，尤其是（１）短期貸款淨增１７６８億元，同比增長６﹒５％，上年同期之

淨增１０７１億元則相對於２０１６年同期之減１９７億元，當屬有改善，因此數可在一定程度

反映出住戶對消費購物的態度，由上半年之審慎，轉為相對進取，政府的以供給側結構性改改政

策與相關舉措，有季於中國內企爭取更多的業務和回報。此與消費購物相近。

至於住戶的（２）中長期貸款４５７６億元同比增長只達０﹒７％，卻比上年同期要大幅減

少４﹒２９％，情況有所回穩。國家主席習近平多番申明「房屋是用來住的，不是用來炒的」重

要政策，和國務院總理李克強《２０１７年政府工作報告》力求「分類調控房地產市場」及「因

城施策去庫存」，使住宅為主的房地產市道和相關貸款降溫，乃可以預期之事。



＊支持住戶消費及投資顯供給側政策不斷發功＊



再看（三）非金融機構的人民幣貸款淨增長額１５８２０億元，更比上年度同期減８５１億

元有頗不輕的改善。

屬於相對良佳現象，為（四）銀行業於７月份的（ｉ）銀行間人民幣市場以拆借、現券和債

券回購方式交易的成交額於２０１８年７月份９１﹒１２萬億元，而日均成交額４﹒１４億元同

比增長２６﹒６％，而上半年增長２４％（ｉｉ）同業市場拆借月加權平均利率２﹒４７％，比

上年同期的２﹒７３％同比減少０﹒３５個百分點，當然屬央行的適度及時的市場節所出現的理

想的表現。相信這會是受到中國人民銀行適當、及時、有效地市場調節的行動影響。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣新增貸款淨額進度（同比增╱減）



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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７月２０１８ １﹒４５萬 ７５﹒６５ １０﹒４８萬 １７﹒８２

６月２０１８ １﹒８４萬 １９﹒５０ ９﹒０３萬 １３﹒２９

５月２０１８ １﹒１５萬 ４﹒５０ ７﹒１９萬 １１﹒８１

４月２０１８ １﹒１８萬 ７﹒２７ ６﹒０４萬 １３﹒５３

３月２０１８ １﹒１２萬 ９﹒８０ ４﹒８６萬 １５﹒１６

２月２０１８ ８３９３ －２８﹒００ ３﹒７４萬 １６﹒９０

１月２０１８ ２﹒９０萬 ４２﹒８０ ２﹒９０萬 ４２﹒８０

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１１月２０１７ １﹒１２萬 ４０﹒９５ １２﹒９４萬 １２﹒１３

１０月２０１７ ６６３２ １﹒８０ １１﹒８２萬 ９﹒９０

９月２０１７ １﹒２７萬 ４﹒１０ １１﹒１６萬 １０﹒４９

８月２０１７ １﹒０９萬 １４﹒８９ ９﹒８８萬 １０﹒５１

７月２０１７ ８２５５ ７８﹒０５ ８﹒７９萬億 １０﹒０１

６月２０１７ １﹒５４萬 １１﹒５０ ７﹒９７萬億 ５﹒８４

５月２０１７ １﹒１０萬 １１﹒６１ ６﹒４３萬億 ４﹒５０

４月２０１７ １﹒１０萬 ９７﹒９８ ５﹒３２萬億 ３﹒１０

３月２０１７ １﹒０２萬 －２５﹒５４ ４﹒２２萬億 －８﹒４６

２月２０１７ １﹒７７萬 ６１﹒０２ ３﹒４７萬億 ６﹒１２

１月２０１７ ２﹒０３萬 －１８﹒９３ ２﹒０３萬億 －１８﹒９３

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

１２月２０１４ ６９７３ ９﹒７８萬 １０﹒００

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＃億元



表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



７月２０１８年 ７月２０１７年

（％） （％）

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住戶貸款 增６３４４ ＋１２﹒９０ 增５６１６ ＋２２﹒７０

短期－－ 增１７６８ ＋６５﹒００ 增１０７１ －

中長期－－ 增４５７６ ＋ ０﹒７０ 增４５４４ － ４﹒２９

非金融機企業及其他部門 增６５０１ ＋８３﹒９０ 增３５３５ －

短期－－ 減１０３５ － 增６２６ －

中長期－－ 增３﹒４９萬 ＋１２﹒５３ 增４３３２ ＋１﹒８６倍

票據融資－－ 增２３８８ － 減１６６２

非銀行業金融機構 增１５８２ － 減８５１

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

