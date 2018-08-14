《異動股》睿見（６０６８）指內地新修草案無大影響，現反彈６％

《經濟通通訊社１４日專訊》內地教育股昨日（１３日）淪重災區，睿見教育（０６０６８

）昨日亦大跌４０％，因內地就修訂民辦教育促進法求意見，現反彈５﹒８３％，報４﹒３６元

；成交約３８萬股，涉資１６４萬元。

公司宣布，知悉有關中國司法部於２０１８年８月１０日公布的《中華人民共和國民辦教育

促進法實施條例（修訂草案）（送審稿）》的報導。然而，由於《修訂草案》僅為草案形式，日

後可能作進一步修訂，公司認為目前就《修訂草案》對影響進行評估仍為時尚早。集團並未於任

何重大方面受《修訂草案》影響，且基於初步評估，公司目前預期《修訂草案》將不會對集團產

生任何重大負面影響。

另外，公司宣布，行政總裁、執行董事及控股股東李素文，於２０１８年８月１３日在市場

上購入公司合共５０萬股普通股，佔已發行股本約０﹒０２％，平均購買價約為每股股份４﹒９

７港元。

李素文於公司的股權權益增加至約２７﹒９％。李素文及另一名控股股東劉學斌合共於１

５億股份中擁有權益，佔公司於本公告日期的已發行股本總額約７３﹒４％。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中教控股 （００８３９） １０﹒５２０元 上升６﹒２６％

楓葉教育 （０１３１７） ４﹒６６０元 上升４﹒０２％

成實外教育（０１５６５） ４﹒５００元 無升跌

民生教育 （０１５６９） １﹒２９０元 上升３﹒２０％

２１世紀 （０１５９８） １﹒０２０元 上升３﹒０３％



成峰高教 （０１７５２） ０﹒４２０元 無升跌

天立教育 （０１７７３） ２﹒１００元 上升４﹒４８％

中國新華 （０２７７９） ２﹒９５０元 上升５﹒７３％

睿見教育 （０６０６８） ４﹒３６０元 上升５﹒８３％

宇華教育 （０６１６９） ３﹒５４０元 上升４﹒１２％



東方大學城（０８０６７） ２﹒２７０元 無升跌

皇岦 （０８１０５） ０﹒４０５元 無升跌

金匯教育 （０８１６０） ０﹒５３０元 無升跌

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（ｆｆ）

