《異動股》綠城服務逆市升近３％，獲納入ＭＳＣＩ中國指數

《經濟通通訊社１４日專訊》綠城服務（０２８６９）逆市升２﹒７９％，報７﹒７３元；

成交約３９萬股，涉資３０６萬元。華虹半導體（０１３４７）升０﹒２％，報２４﹒５元；成

交約６５萬股，涉資１６０９萬元。

ＭＳＣＩ明晟最新公布季檢，環球指數系列之中國指數納入１４隻股份，沒有股份剔出；而

香港指數沒有成分股變動。

中國指數納入１４隻股份，包括華虹半導體、綠城服務、碧桂園服務（０６０９８）、中航

沈飛（滬：６００７６０）、中國神華Ａ股（滬：６０１０８８）、中國聯通（滬：６０００５

０）、國電電力（滬：６００７９５）、恆力股份（滬：６００３４６）、國電南瑞（滬：６０

０４０６）、ＴＣＬ集團（深：０００１００）、用友網絡（滬：６００５８８）、中興通訊Ａ

股（深：００００６３）、上海寶尊電子商務ＡＤＲ、ＳＨＡＮＧＤＯＮＧ ＬＩＮＧＬＯ Ａ

股。ＭＳＣＩ明晟香港小型股指數剔出ＭＳＣＩ明晟，沒有成分股納入；而中國小型股指數剔出

上海寶尊電子商務ＡＤＲ、綠城服務、華虹半導體及上海中毅達股份Ｂ股，沒有成分股納入。

上述股指成分股變動，將於８月３１日收市後生效。

現時，恆生指數報２７９０６，跌２９點或跌０﹒１１％，主板成交２７﹒２３億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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浦江中國 （０１４１７） ２﹒００元 無升跌

彩生活 （０１７７８） ７﹒６８元 無升跌

中奧到家 （０１５３８） １﹒２４元 無升跌

中海物業 （０２６６９） ２﹒６７元 升１﹒１４％

雅生活 （０３３１９） １４﹒２４元 跌１﹒１１％

碧桂園服務（０６０９８） １２﹒９８元 升４﹒５１％

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