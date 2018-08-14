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即市新聞

14/08/2018 09:40

《異動股》綠城服務逆市升近３％，獲納入ＭＳＣＩ中國指數

　　《經濟通通訊社１４日專訊》綠城服務（０２８６９）逆市升２﹒７９％，報７﹒７３元；
成交約３９萬股，涉資３０６萬元。華虹半導體（０１３４７）升０﹒２％，報２４﹒５元；成
交約６５萬股，涉資１６０９萬元。
　　ＭＳＣＩ明晟最新公布季檢，環球指數系列之中國指數納入１４隻股份，沒有股份剔出；而
香港指數沒有成分股變動。
　　中國指數納入１４隻股份，包括華虹半導體、綠城服務、碧桂園服務（０６０９８）、中航
沈飛（滬：６００７６０）、中國神華Ａ股（滬：６０１０８８）、中國聯通（滬：６０００５
０）、國電電力（滬：６００７９５）、恆力股份（滬：６００３４６）、國電南瑞（滬：６０
０４０６）、ＴＣＬ集團（深：０００１００）、用友網絡（滬：６００５８８）、中興通訊Ａ
股（深：００００６３）、上海寶尊電子商務ＡＤＲ、ＳＨＡＮＧＤＯＮＧ　ＬＩＮＧＬＯ　Ａ
股。ＭＳＣＩ明晟香港小型股指數剔出ＭＳＣＩ明晟，沒有成分股納入；而中國小型股指數剔出
上海寶尊電子商務ＡＤＲ、綠城服務、華虹半導體及上海中毅達股份Ｂ股，沒有成分股納入。
　　上述股指成分股變動，將於８月３１日收市後生效。
　　現時，恆生指數報２７９０６，跌２９點或跌０﹒１１％，主板成交２７﹒２３億元。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　浦江中國　（０１４１７）　　　２﹒００元　　　無升跌
　　彩生活　　（０１７７８）　　　７﹒６８元　　　無升跌
　　中奧到家　（０１５３８）　　　１﹒２４元　　　無升跌
　　中海物業　（０２６６９）　　　２﹒６７元　　　升１﹒１４％
　　雅生活　　（０３３１９）　　１４﹒２４元　　　跌１﹒１１％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１２﹒９８元　　　升４﹒５１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｗ）

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