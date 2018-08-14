《異動股》閱文（００７７２）急挫逾９％，交銀國際降目標價

《經濟通通訊社１４日專訊》閱文集團（００７７２）現價下跌９﹒１％，報６０﹒９元，

失守１０天線（６５﹒６２元）；成交約２８萬股，涉資１７６９萬元。

閱文宣布，預期截至２０１８年６月３０日止中期純利５﹒０６億元（人民幣．下同），按

年增１﹒４倍，每股盈利０﹒５８元，不派息。期內，收入２２﹒８億元，按年增１８﹒６％，

毛利１２﹒０億元，增２４﹒４％。

閱文績後遭交銀國際降目標價，由７５元降至７０元，維持中性評級。

另一方面，閱文公布，向母公司騰訊（００７００）收購部分新麗傳媒的影視製作發行業務

，總代價最多為１５５億元，公司將以現金加發行新股相結合的方式進行結算。

收購事項的代價股份將按每股８０元發行，較昨天（１３日）收市價６７元溢價

１９﹒４％。此外，１﹒５４億新股將作為代價股份，以作配發及發行。該批新股佔擴大股本約

１４﹒５２％，股價總值則為１２３億元。

新麗傳媒主要從事電視劇、網絡劇及電影的製作和發行，已製作大量受歡迎的不同類型電視

劇、網絡劇及電影，包括改編該公司文學庫的大量作品。

騰訊（００７００）現價下跌１﹒６１％，報３５５﹒２元；成交約１９７萬股，涉資７﹒

００億元。

現時，恆生指數報２７９１５，下跌２０點或下跌０﹒０７％，主板成交３２﹒７１億元。

上證綜合指數報２７８３﹒４２，下跌２﹒４６點或下跌０﹒０９％，成交４８﹒３９億元

人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金蝶國際（００２６８） １１﹒１２元 上升１﹒０９％

中軟國際（００３５４） ５﹒９８元 上升０﹒３４％

科通芯城（００４００） ２﹒８８元 下跌１﹒０３％

浪潮國際（００５９６） ２﹒７２元 無升跌

民航信息（００６９６） ２０﹒７０元 下跌１﹒４３％



中國錢包（００８０２） ０﹒２７元 無升跌

高陽科技（００８１８） １﹒１１元 下跌０﹒８９％

神州控股（００８６１） ３﹒９３元 無升跌

擎天軟件（０１２９７） ２﹒８８元 上升２﹒４９％

美圖公司（０１３５７） ５﹒６９元 下跌１﹒５６％

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