【聚焦數據】統計局：７月工業增加值增６％，低預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，７月工業增加值增６％

，低市場預期的６﹒３％，增速與上月持平。

１－７月份，全國規模以上工業增加值同比增長６﹒６％。高技術製造業、裝備製造業、戰

略性新興產業增加值同比分別增長１１﹒６％、９﹒０％和８﹒６％，分別快於規模以上工業

５﹒０、２﹒４和２﹒０個百分點。

工業新產品快速成長。１－７月份，新能源汽車、工業機器人、集成電路產量同比分別增長

６８﹒６％、２１﹒０％和１４﹒５％。

