《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，７月工業增加值增６％
，低市場預期的６﹒３％，增速與上月持平。
１－７月份，全國規模以上工業增加值同比增長６﹒６％。高技術製造業、裝備製造業、戰
略性新興產業增加值同比分別增長１１﹒６％、９﹒０％和８﹒６％，分別快於規模以上工業
５﹒０、２﹒４和２﹒０個百分點。
工業新產品快速成長。１－７月份，新能源汽車、工業機器人、集成電路產量同比分別增長
６８﹒６％、２１﹒０％和１４﹒５％。
14/08/2018 10:00
【聚焦數據】統計局：７月工業增加值增６％，低預期
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，７月工業增加值增６％
，低市場預期的６﹒３％，增速與上月持平。
１－７月份，全國規模以上工業增加值同比增長６﹒６％。高技術製造業、裝備製造業、戰
略性新興產業增加值同比分別增長１１﹒６％、９﹒０％和８﹒６％，分別快於規模以上工業
５﹒０、２﹒４和２﹒０個百分點。
工業新產品快速成長。１－７月份，新能源汽車、工業機器人、集成電路產量同比分別增長
６８﹒６％、２１﹒０％和１４﹒５％。
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