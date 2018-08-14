《午市前瞻》港股短期料續向下，投資者不宜輕舉妄動博反彈

《經濟通通訊社１４日專訊》投資者擔心土耳其經濟危機可能擴散至全球市場，美股隔晚（

１３日）全線向下，道指跌１２５點或０﹒５％，收報２５１８７點，連跌４日；標指收報

２８２１點，跌１１點或０﹒４％；納指收報７８１９點，跌１９點或０﹒３％。

港股窄幅高開１點報２７９３８點，惟其後跌幅擴大，最多跌３１４點，低見２７６２２點

，午收仍跌２４９點或０﹒８９％，報２７６８６點。

國指跌６３點或０﹒５９％，報１０７０３點。滬指跌１４點或０﹒５％，報２７７１點。

重磅股走勢不一，騰訊（００７００）放榜前走勢偏弱，再度失守３５０元關，挫

３﹒６６％報３４７﹒８元。匯控（００００５）創一個月低位７１﹒９元後走勢回穩，跌

０﹒０７％，報７２﹒０５元。友邦（０１２９９）逆市造好，抽升０﹒０７％，報６８﹒２元

。中移動（００９４１）升０﹒４３％，報７０﹒７５元。大市回落，港交所（００３８８）跟

跌１﹒２３％，報２２４﹒８元。



＊教育股急跌澄清後今見反彈，保利協鑫創九年新低＊



內地就修訂民辦教育促進法求意見，內地教育股昨日（１３日）淪重災區，惟經澄清後見今

早見反彈。睿見（０６０６８）指內地新修草案無大影響，現回升１０﹒９２％，報４﹒５７元

；中教（００８３９）揚０﹒７１％，午報９﹒９７元；楓葉（０１３１７）今早曾見

４﹒３元新低，惟午市前走高１﹒３４％，報４﹒５４元；民生教育（０１５６９）升４％，報

１﹒３元；２１世紀（０１５９８）抽高１﹒０１％，報１元；新高教（０２００１）及宇華教

育（０６１６９）分別揚７﹒８７％和３﹒５３％，報５﹒０７元以及３﹒５２元。

保利協鑫能源（０３８００）料中期利潤跌６０％，低位見０﹒５３元，為２００９年首季

以來的新低，半日跌７﹒０２％，報０﹒５３元。



＊手機設備股全線捱沽，人幣兌美元下跌內房股受挫＊



手機設備股捱沽，舜宇光學（０２３８２）獲富瑞表示半年毛利率遜預期，並籲買入目標價

為１６９元，該股一度低見９１﹒１５元，為自去年１２月以來低，午市瀉２４﹒５３％，報

９１﹒４元，為跌幅最大藍籌股。另外，瑞聲（０２０１８）亦被拖累，日前雖獲交銀維持目標

價１４５元及「買入」評級，惟盤中仍創下８４﹒２元，為一年低位午市跌７﹒０９％，報

８５﹒８元。

比亞迪電子（００２８５）走低２﹒３３％，報８﹒８１元；通達（００６９８）軟

０﹒６９％，收報１﹒４３元；高偉電子（０１４１５）創１﹒４元歷年新低，跌６﹒５０％，

報１﹒４４元；鴻騰精密（０６０８８）挫２﹒０９％，報３﹒２８元。

人民幣兌美元下跌，以及南京房市調控昨（１３日）升級，並限制購房對象為所有企事業單

位以及其他機構，碧桂園（０２００７）跌２﹒２８％，報１１﹒１６元；中海外

（００６８８）及華潤置地（０１１０９）軟１﹒０７％及２﹒３５％，前者報２３﹒１元，後

者則收報２７元；龍湖（００９６０）急挫４﹒４７％，收見２０﹒３元；融創（０１９１８）

走低４﹒５８％，收２３﹒９５元；中國恆大（０３３３３）和雅居樂（０３３８３）分別跌４

﹒１３％及３﹒０３％，報２５﹒５５元和１１﹒５４元。龍光地產（０３３８０）則軟

１﹒２１％，午報８﹒９７元。



＊曾永堅：可考慮公用及優質房託避險＊



港股今日持續走低，更跌向２７５７８點今年新低。協同博勤金融集團行政總裁曾永堅向《

經濟通通訊社》表示，受累土耳其經濟危機影響，市場擔心會擴散至歐洲，勾起對歐洲經濟風險

的關注。加上中美貿易戰負面影響湧現，市場充斥不明朗因素。曾永堅續稱，恆指早前反彈重上

高位或因部分藍籌放榜表現理想。然而隨著業績期逐步過去，相信短期反彈已完，大市短線會向

下發展，料支持位於２７５００點，而阻力位會於２８３００點。

曾永堅建議投資者不應輕舉妄動，試圖博反彈。因為大市不明朗，港股或有機會面臨被下調

估值預測的壓力。此外，他亦指出投資者可將資金投入公用股、優質房地產信託等有持續現金流

的企業，以及有國策支持的水泥或鐵路股。（ｋｔ、ｍｗ）

