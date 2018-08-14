《美元走勢－羅明立》里拉拖累歐元見１３月低，短線仍有下行風險

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒０３ １１０﹒５９ １１０﹒９９

歐元╱美元 １﹒１４２９ １﹒１４１４ １﹒１４２６

英鎊╱美元 １﹒２８０３ １﹒２７５４ １﹒２７９６

美元╱瑞郎 ０﹒９９４４ ０﹒９９２３ ０﹒９９２９

美元╱港元 ７﹒８４９９ ７﹒８４８１ ７﹒８４９６



《美元走勢》土耳其里拉急挫拖累新興市場貨幣，南非蘭特跌至兩年低位，印度盧比創下紀

錄低位，資金從新興市場流出，美元繼續成為避風港。雖然，土耳其央行昨日（１３日）推出一

系列的金融措施穩定市場信心，但由於本身底子差，加上與美國的緊張關係，市場不信任危機可

以短期解除，若土耳其堅持不加息，土耳其政府可能需要推出資金管制，甚至凍結外匯資產等行

政措施來阻止資金進一步外流，估計美元會繼續維持強勢。



歐元區今日（１４日）將公布第二季ＧＤＰ，預期按季增速可能會放緩至０﹒３％。德國經

濟部長阿爾特邁爾表示，美國引起的貿易戰正在拖慢並摧毀經濟增長，為投資者帶來不確定性，

關稅亦會推高物價水準，影響消費意欲。不過，分析師預期德國今年經濟增長仍然理想，主要受

惠於國內強勁需求及處於紀錄的資薪增長水平。



受土耳其里拉拖累，歐元兌美元跌至１３個月低位，短線仍有下行風險，重要支持在

１﹒１３附近，建議投資者可以於１﹒１４中位附近沽出歐元，目標１﹒１３。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１０﹒５０ １０９﹒４０ １１１﹒００

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４６０ １﹒１３００ １﹒１５３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

