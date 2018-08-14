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即市新聞

14/08/2018 15:15

《美元走勢－羅明立》里拉拖累歐元見１３月低，短線仍有下行風險

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒０３　　　１１０﹒５９　　　１１０﹒９９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４２９　　　１﹒１４１４　　　１﹒１４２６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８０３　　　１﹒２７５４　　　１﹒２７９６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４４　　　０﹒９９２３　　　０﹒９９２９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９９　　　７﹒８４８１　　　７﹒８４９６

　　《美元走勢》土耳其里拉急挫拖累新興市場貨幣，南非蘭特跌至兩年低位，印度盧比創下紀
錄低位，資金從新興市場流出，美元繼續成為避風港。雖然，土耳其央行昨日（１３日）推出一
系列的金融措施穩定市場信心，但由於本身底子差，加上與美國的緊張關係，市場不信任危機可
以短期解除，若土耳其堅持不加息，土耳其政府可能需要推出資金管制，甚至凍結外匯資產等行
政措施來阻止資金進一步外流，估計美元會繼續維持強勢。
　
　　歐元區今日（１４日）將公布第二季ＧＤＰ，預期按季增速可能會放緩至０﹒３％。德國經
濟部長阿爾特邁爾表示，美國引起的貿易戰正在拖慢並摧毀經濟增長，為投資者帶來不確定性，
關稅亦會推高物價水準，影響消費意欲。不過，分析師預期德國今年經濟增長仍然理想，主要受
惠於國內強勁需求及處於紀錄的資薪增長水平。
　
　　受土耳其里拉拖累，歐元兌美元跌至１３個月低位，短線仍有下行風險，重要支持在
１﹒１３附近，建議投資者可以於１﹒１４中位附近沽出歐元，目標１﹒１３。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１０﹒５０　　　１０９﹒４０　　　１１１﹒００
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４６０　　　１﹒１３００　　　１﹒１５３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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