《神州民企》安踏中期溢利升３４％至１９﹒４億人幣，息５０港仙

《經濟通通訊社１４日專訊》安踏體育（０２０２０）公布截至今年６月底止中期業績，期

內溢利按年升３４％至１９﹒４５億元（人民幣﹒下同），每股基本盈利７２﹒４４分，宣派中

期息５０港仙。

期內收益按年升４４﹒１％至１０５﹒５３億元，經營溢利按年升４１﹒７％至２６﹒８９

億元。（ｊｎ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

