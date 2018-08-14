《經濟通通訊社１４日專訊》安踏體育（０２０２０）公布截至今年６月底止中期業績，期
內溢利按年升３４％至１９﹒４５億元（人民幣﹒下同），每股基本盈利７２﹒４４分，宣派中
期息５０港仙。
期內收益按年升４４﹒１％至１０５﹒５３億元，經營溢利按年升４１﹒７％至２６﹒８９
億元。（ｊｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
14/08/2018 12:13
《神州民企》安踏中期溢利升３４％至１９﹒４億人幣，息５０港仙
《經濟通通訊社１４日專訊》安踏體育（０２０２０）公布截至今年６月底止中期業績，期
內溢利按年升３４％至１９﹒４５億元（人民幣﹒下同），每股基本盈利７２﹒４４分，宣派中
期息５０港仙。
期內收益按年升４４﹒１％至１０５﹒５３億元，經營溢利按年升４１﹒７％至２６﹒８９
億元。（ｊｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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