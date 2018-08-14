《小傳日記》魚缸哭痛十個月低，科網散水ＱＱ閉翳！

《小傳日記》香江魚缸上個禮拜扭轉頹勢反彈６９０點，但原來只係技術性反彈，花旗國一

哥侵侵（特朗普）就失驚無神話要對火雞國（土耳其）徵收鋼材關稅，火雞國銀紙里拉即時高台

跳水。由於實在太有重量，加上美金又再走強，美匯仲要衝破埋９６關，其他新興貨幣都一齊搭

沉船，包括埋人仔，搞到唔少好友心灰意冷。

魚缸喺噚日（１３日）唔見咗４３０點後，今朝（１４日）只係係咁意高開１點咁大把，跟

住魚缸入面一班科技佬今日全日碌地沙，到咗下晝仲愈碌愈勁，ＱＱ（００７００）最多唔見咗

超過５巴仙，手機設備孖寶更加喺一眾藍戰士入面墊底，魚缸最多冇咗４１３點，低見

２７５２２點，再創咗１０個月新低。不過，好彩喺低位附近有勇士入嚟撈底，祖國移動

（００９４１）、ＡＩＡ（０１２９９）、大象（００００５）同埋長江１號（００００１）頂

住嗰市，最後全日埋單唔見咗１８３點或近１巴仙，報２７７５２點。

全日成交終於重上千億銀，有１０２４億銀，較噚日多咗２３巴仙。國貨方面就唔見２２點

，報１０７４４點。Ａ場腳唔見咗４點，報２７８０點。



＊中期成績爛舜宇陷苦難，金軟碌地沙ＱＱ眼花花＊



神州手機鏡頭一哥舜宇（０２３８２）喺噚日魚缸收工之後放榜，但上半年只係賺多咗近２

巴仙，至１１﹒８億人仔，低過「孖屐」預期嘅１５﹒２億人仔。再加上早排公布嘅鏡頭出貨量

按月計喺錄得跌幅，缸友見到咁嘅業績當堂打咗個冷震，今朝競價時段已經急插超過１７巴仙，

下晝仲最多唔見咗超過２８巴仙，失守９０蚊兼低見８６﹒６銀，創超過一年新低，埋單計就跌

咗超過２４巴仙，報９１﹒９銀，仲要喺表現最差魚毛，認真嚇死人。跟蘋果搵食嘅瑞聲

（０２０１８）都受襲，碌低超過７巴仙，報８５﹒７５銀，仲要喺超過一年低位８４﹒２銀插

旗。

其他科技佬都冇乜運行，金軟（０３８８８）發盈警話，預計全年會冇錢賺兼蝕錢，呢個震

撼彈搞到股價插咗近１９巴仙，報１３﹒１８銀，兼喺超過５年低位１２﹒６６銀插旗。閱文

（００７７２）公布咗最新成績表，上半年雖然賺多咗１﹒４倍，但閱文好豪爽使１５５億銀同

阿媽ＱＱ買起影視製作業務，缸友覺得閱文呢單「刁」唔抵，所以掟貨發洩，全日大插１７巴仙

，報５５﹒６銀。

至於ＱＱ，佢將會喺聽日收市後公布業績，但缸友擺明唔睇好佢業績表現，今日同其他科技

佬搭沉船大插超過３巴仙，報３４８﹒６銀，傷！

孖屐係呾尋低，醒目資金起勢搶買「公用三寶」，中電（００００２）電力十足，升３巴仙

報９３﹒２銀，為最好表現嘅藍戰士；港燈（０２６３８）都有１巴仙落袋，收７﹒７８銀；

煤氣（００００３）升１﹒５巴仙報１６﹒１８銀。



＊神州教育佬澄清無煩惱，睿見不再顫股價坐火箭＊



話說神州教育佬噚日因為阿爺唔畀佢哋搞併購去賺多Ｄ錢，所以全線頭耷耷，但佢哋有幾位

街坊出嚟澄清之後，股價即時重見天日，其中，睿見（０６０６８）表示阿爺呢一次舉措對佢不

痕不癢，缸友聽到之後顯得十分受落，收市坐火箭咁升咗１６巴仙，收４﹒７８銀；楓葉教育（

０１３１７）今朝曾經跪低見４﹒３銀，不過最後都叻豬跳起逾４巴仙，報４﹒６８銀；新高教

（０２００１）同埋宇華教育（０６１６９）孖住抬返起頭做人，齊齊開心報喜，跳高近

１１巴仙同逾９巴仙，報５﹒２銀同埋報３﹒７１銀；民生教育（０１５６９）亦好識做，畀一

眾缸友捧起飛逾６巴仙報１﹒３３銀。



＊獲大和祝福李寧唔駛縮，天虹續擴充股價起勢衝＊



獲得匯證維持「買入」評級，兼獲大和由９蚊升上１０蚊「他屐」嘅李寧（０２３３１），

今日股價就威威豬啦！曾經一度上到９﹒１４銀，不過後勁乏力，最後收市只有逾１巴仙淨低喺

荷包，報８﹒６銀；神州波鞋一哥安踏（０２０２０）派咗成績表，雖然賺多咗３４巴仙又有中

期息５０港仙，今朝仲一度炒高近半成兼高見４２﹒５銀，但之後有唔少缸友食胡散水，全日埋

單計畀人質低一成，報３６﹒５銀；浩沙（０２２００）就澄清早排被沽空機構話佢收入有水份

嘅指控，公司董事會話將會為此指控進行審查，唔知係唔係因為缸友們覺得佢好有男子氣概呢，

所以起勢咁掃貨支持佢，全日彈起近３７巴仙，報０﹒３５５銀。

天虹（０２６７８）又獲大和升「他屐」，由１６﹒５銀升到去１７蚊，買入建議維持唔變

，其實天虹佢都好勤力，話未來會繼續擴充產能，預計會增加３至４億人仔，聽到佢咁有上進心

，缸友都好支持佢，全日走高逾３巴仙，報１３﹒５８銀；申洲（０２３１３）終於成功染藍，

噚日仲差Ｄ再上紅底，但今日缸友就同佢分手搞到無晒心機，全日收市唔見咗近４巴仙，報９３

﹒１銀。



＊抽水拖後腿光國急散水，建成受寵愛氣勢不容蓋＊



神州垃圾發電一哥光大國際（００２５７）今日下晝突然公布要向缸友抽水，建議２７供

１０，每股供股價６蚊，聽到要畀人抽水仲唔走夾唔唞咩，即使獲得大摩同瑞信維持「他屐」，

午後仍然高台跳水，全日直插水逾２１巴仙報６﹒９銀；四環醫藥（００４６０）噚日表示研發

咗抗腫瘤專利藥「羅替尼」，而家仲正式進入第二期嘅臨床試驗階段添，呢個消息一出，果然係

勢不可擋，一次過升破晒十天（１﹒５９３銀），廿天（１﹒５９７銀），同五十天線

（１﹒７３２銀，全日嘻嘻哈哈又袋１４巴仙，報１﹒７８銀；建成（０１６３０）連升５日累

漲近２倍，愈升愈有，今日最高見０﹒８８銀，全日都備受寵愛，全日收升１３巴仙，報

０﹒７８銀。請請！



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