《真知灼見－溫灼培》金價下跌基礎因素帶動

《真知灼見》現貨金價昨晚（１３日）穿１２００美元支持，是去年３月以來首次。今早（

１４日）於亞洲市場最新報１１９５美元。金價下跌並非無因。土耳其里拉及俄羅斯盧布兌美元

匯價大跌，引發新興市場貨幣整體回落。如印度盧布跌至歷史低位，人民幣匯價亦被拖累下跌。

這兩國家均是黃金需求大國，其貨幣跌多少會影響其國內消費者對黃金的需求。現更要提防新興

市場國家為捍衛其本身貨幣，會否減持黃金儲備。如新興市場國家相繼拋金，可想象將對金價前

景不利。現階段我們沒有數據顯示新興市場國家有否拋金，但有關憂慮足以使金價下跌。



＊不排除土耳其沽出黃金儲備＊



另外，過去筆者也多次提及，黃金的資金避難所角色只能凸顯當市場對主要貨幣，如美元、

歐元、日圓、英鎊及人民幣等失信心，投資者才會大舉持有黃金。現階段這情況並未發生，我們

並沒有對上述貨幣失信心。相反，持有美元可擁有較高息率回報，這比起持有沒息收的黃金被視

為是一個更佳避險選擇。所以相信在是次新興市場貨幣下跌事件中，美元最能受惠，而非黃金。

再者，現時市場更是擔心新興市場國家為捍衛其貨幣可能拋金，這對金價更為不利。據世界黃金

協會（ＷＧＣ）第二季報告指，土耳其現擁有２４０噸黃金儲備。所以我們不能排除土耳其一旦

沽金對金價的影響。



＊跌穿千二美元技術走勢轉差＊



下周四（２３日），美國將正式對中國１６０億美元總貨值進口徵２５％關稅。雖說這因素

已於市場上一段日子並在某程度上有所反映，但當真正落實執行，提防日後一旦有數字顯示中國

貿易轉差，這會進一步為金價帶來壓力。由於金價現跌穿１２００美元的重要支持，相信其技術

走勢會有所轉差。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎ

ｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

