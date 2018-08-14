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即市新聞

14/08/2018 11:35

《真知灼見－溫灼培》金價下跌基礎因素帶動

　　《真知灼見》現貨金價昨晚（１３日）穿１２００美元支持，是去年３月以來首次。今早（
１４日）於亞洲市場最新報１１９５美元。金價下跌並非無因。土耳其里拉及俄羅斯盧布兌美元
匯價大跌，引發新興市場貨幣整體回落。如印度盧布跌至歷史低位，人民幣匯價亦被拖累下跌。
這兩國家均是黃金需求大國，其貨幣跌多少會影響其國內消費者對黃金的需求。現更要提防新興
市場國家為捍衛其本身貨幣，會否減持黃金儲備。如新興市場國家相繼拋金，可想象將對金價前
景不利。現階段我們沒有數據顯示新興市場國家有否拋金，但有關憂慮足以使金價下跌。

＊不排除土耳其沽出黃金儲備＊

　　另外，過去筆者也多次提及，黃金的資金避難所角色只能凸顯當市場對主要貨幣，如美元、
歐元、日圓、英鎊及人民幣等失信心，投資者才會大舉持有黃金。現階段這情況並未發生，我們
並沒有對上述貨幣失信心。相反，持有美元可擁有較高息率回報，這比起持有沒息收的黃金被視
為是一個更佳避險選擇。所以相信在是次新興市場貨幣下跌事件中，美元最能受惠，而非黃金。
再者，現時市場更是擔心新興市場國家為捍衛其貨幣可能拋金，這對金價更為不利。據世界黃金
協會（ＷＧＣ）第二季報告指，土耳其現擁有２４０噸黃金儲備。所以我們不能排除土耳其一旦
沽金對金價的影響。

＊跌穿千二美元技術走勢轉差＊

　　下周四（２３日），美國將正式對中國１６０億美元總貨值進口徵２５％關稅。雖說這因素
已於市場上一段日子並在某程度上有所反映，但當真正落實執行，提防日後一旦有數字顯示中國
貿易轉差，這會進一步為金價帶來壓力。由於金價現跌穿１２００美元的重要支持，相信其技術
走勢會有所轉差。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎ
ｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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