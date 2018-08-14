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14/08/2018 10:00

《寰宇宏觀－沈家麟》「７﹒３１」中央政治局會議點評

　　《寰宇宏觀》７月３１日召開的中共中央政治局會議分析研究了當前經濟形勢，對下半年經
濟工作進行了部署。此前４月份會議連用了五個「好」來形容經濟「穩中向好」，而本次會議表
示「經濟運行穩中有變」「外部環境方發生明顯變化」，「下半年，要保持經濟社會大局穩定」
。「穩中有變」是指經濟基本面存在下行壓力，而「外部環境發生明顯變化」主要是指３月底開
始的中美貿易戰。本次會議從財政貨幣、補短板、防風險、民生保障、房地產市場和改革開放等
６個方面進行了具體部署。工作部署中「穩」字出現了１４次，全篇「穩」字達１８次之多，整
體政策穩字當頭，「財政＋基建」是穩增長的首選組合。具體點評如下：

＊財政更加積極，把好貨幣閘門＊

　　「財政政策要在擴大內需和結構調整上發揮更大作用」，預計下半年財政政策將更加積極，
基建和減稅雙管齊下；「要把好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕」，可見貨幣政策已經由
穩健中性微調至穩健寬鬆，但不會重走「大水漫灌」的老路，否則去槓桿的努力將付諸東流。

＊補短板促創新，托底基建投資＊

　　相較於２０１７年，２０１８年供給側結構性改革的主線將從舊經濟的「去產能、去槓桿、
去庫存」（做減法）轉變為新經濟的「降成本、補短板」（做加法）。會議要求「加大基礎設施
領域補短板的力度」，而基礎設施領域並不僅交運郵政、水利環境等舊基建，也包括信息服務業
等新基建，創新經濟、新動能也將是補短板的重要手段，這意味著除了加大傳統的財政支出以外
，也會通過減稅降費等方式來發展新經濟，中央主導的鄉村基建有望成為第一波項目來源。

＊防範金融風險，去槓桿有定力＊

　　目前嚴監管、去槓桿已經取得了階段性成果，與此同時社融餘額和投資增速不斷下挫，引起
了經濟下行和違約風險的擔憂，但結構性去槓桿的大方向沒有變。近期貨幣政策適度放鬆以及資
管新規細則尺度放寬是為了更加平穩地去槓桿，避免對經濟產生較大的負面影響。

＊推進改革開放，推出重大舉措＊

　　過去幾年，國企利潤遠好於民營企業，國企在資源配置中的地位明顯提升，對經濟的不當干
預也是美國發動貿易戰的主要質疑所在，相信儘快落實擴大開放、大幅放寬市場准入才是應對貿
易戰的有力措施。

＊遏制房價上漲，地產調控仍緊＊

　　房地產泡沫是中國經濟最大的風險，儘管二季度以來經濟下行、「擴大內需」，但是中國不
應走老路刺激地產，因此下半年樓市調控難見放鬆。會議新聞之後，深圳限售政策緊隨而出。而
房價能否抑制，房地產市場能否健康發展，要看房產稅的落實情況。

＊做好民生保障，穩定就業居首＊

　　今年以來，就業壓力並不突出，６月份全國城鎮調查失業率為４﹒８％，為２０１６年以來
最低值，這主要是因為民營經濟增長迅速，服務業就業增長明顯。然而風險在於，一旦外圍因素
無法得到有效控制，國民經濟和就業會出現比較大的滑坡，就業情況可能會惡化。

＊投資建議＊

　　在國內經濟下行和中美摩擦升級的背景下，中央政治局會議穩字當頭，將政策重心轉向「財
政＋基建」以穩增長，大水漫灌和大搞地產被排除在政策組合之外，因此貨幣政策難以大幅寬鬆
。大類資產配置方面，信用融資難的現狀有所改善，這將降低信用風險，利好債市，但中低等級
的內地信用債仍滿布風險；寬鬆貨幣的環境有利於修復市場風險偏好，利好成長股。
《Ｆｕｎｄｓｕｐｅｒｍａｒｔ﹒ｃｏｍ投資組合經理　沈家麟》

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