《匯海澤言－葉澤恆》土國風暴燃燒二線新興市，澳元仍有下跌空間

《匯海澤言》土耳其與美國交惡，引發兩國貿易戰後，土耳其貨幣里拉急瀉，本月單計下跌

三成有多，而年內更下跌超過四成。土耳其是次危機，雖然某程度上是由政治原因開始，但亦反

映過去高通脹及經常帳赤字持續之際，埃爾多安阻止央行加息，違背了經濟原則。由於土耳其經

濟情況惡化，市場似乎出現了一些傳染效應，貨幣如南非蘭特、俄羅斯盧布及阿根廷坡索又再下

跌，而阿根廷央行更於今早加息五厘，把息率定於４５厘，以防資金外流。雖然筆者認為今次情

況，與１９９８年亞洲金融風暴不同，但二線新興市場會否傳染至一線新興市場，甚至影響已發

展經濟體，實在不容忽視。



＊資金往哪兒？＊



在目前市況下，究竟資金有什麼出路？老實說，似乎並不多。從近日的市場反應，似乎資金

由股市流出，但流向的資產主要是美元、美債、日圓。由於歐洲銀行持有不少土耳其資產，市場

憂慮在欠缺對沖下，歐洲銀行業在面對土耳其資產價格下跌時，可能面對大量損失。據國際結算

銀行等組織統計，歐洲銀行業持有最多土耳其資產。當中，以西班牙？意大利及法國的銀行業可

能受到較大的影響。在這情況下，預料資金將進一步流出歐元區。預料歐元今年低位未見，短期

在１﹒１３水平反覆，而英鎊短期在１﹒２５水平應該有支持，但估計兩者今年低位仍未見。今

日要留意德國及歐元區公布的第二季經濟數據。



＊中國經濟數據較市場預期差 澳元仍有下跌空間＊



內地今早公布一連串經濟數據，均較市場預期為差。當中，固定資產投資按年增長只有

５﹒５％，而零售銷售亦較市場預期增長低０﹒３個百分點。澳洲本身今早公布的經濟數據亦表

現參差。明早將公布消費者信心指數及就業數據。央行行長將於星期五（１７日）就經濟及貨幣

政策作供。投資者可考慮於７４﹒４美仙沽澳元，目標７３﹒４美仙，升穿７５美仙止蝕。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

