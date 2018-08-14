《宏觀銓局－馬桂銓》為何選擇自由貿易？

《宏觀銓局》小兒留學加拿大，最近回港放暑假。昨晚他問我為何需要自由貿易，令我大感

詫異。小伙子被社交媒體包圍，鮮有接觸主流新聞媒體，所以我很驚訝他會問及自由貿易。我一

本正經解釋自由貿易的好處，方才意識到他從沒上過經濟課。於是我改變策略，舉例說：我可以

每天在家煮飯和做家務，但代價是要放棄現在的工作達成交易。但若我和家傭交換身份：我去上

班賺錢，聘用家傭處理家務。通過「交易」，我和家傭都能改善各自家庭生活水平，但如果政府

禁止外傭來港，爸爸就不能上班，則失去賺錢機會。不能為孩子提供智能電話和免費

Ｗｉ－Ｆｉ。雖然不知兒子是否了解什麼是自由貿易，但是如果家裏沒有Ｗｉ－Ｆｉ和智能電話

，要呆在家裡放暑假定能令他篤信自由貿易的重要性。

上個月全球股市上漲。大摩資本國際全球綜合股票指數的平均回報率上漲超過３％，而彭博

全球綜合債券指數則持平。在股票方面，美國上月表現一馬當先。大摩歐洲指數緊隨其後上漲３

％，而新興市場指數亦上升２％。年初截至８月１日，美國股市表現繼續超越其他地區，漲幅超

過６％。歐洲股票亦升２％，而同期新興市場股票則下跌超過４％。

美國企業在第二季度表現強勁。標普５００指數中有六成公司已公布業績，其中８１％超出

市場預期，１３％公司的預計業績卻令人失望。目前第二季度盈利按年增長達２３％，在九季來

表現居亞。即使美元走強，企業收入增長率仍為８﹒８％。相比之下，在２０１７年第四季度美

元疲軟時，收入增長率為８﹒３％。鑑於標普５００指數中平均３８％公司的收入來自海外，因

此，隨著美國出口越來越「貴」，美元走強本應拖累收入。但事實上，２０１８年第二季度收入

增長甚至強於２０１７年第四季度，這表明美國出口產品定價力強，能抵消美元走強的影響。

歐洲企業陸續公布第二季度業績。ＳＴＯＸＸ６００指數中至今有１５４家公司報告了第二

季度業績，其中４７％表現超出市場預期，盈利按年增長８﹒７％。雖然歐洲企業盈利遠低於美

國，但８％至９％的增長仍相當可觀。

歐美上星期均公布了第二季度ＧＤＰ增長率。美國錄得４﹒１％增長，勝過第一季度的

２﹒２％；歐元區則為２﹒１％，反不及第一季度的２﹒５％。換句話說，美國ＧＤＰ和企業盈

利增速皆超過歐元區，而ＧＤＰ增速更是２０１４年第三季度以來最快。消費和商業投資均表現

強勁，突顯美國經濟的潛在優勢。但與美國經濟息息相關的ＩＳＭ製造業指數卻開始低走，從６

月份的６０﹒２降至７月份的５８﹒１，低於市場預期，也許不斷升級的貿易局勢已經開始對美

國製造業構成影響。７月份的ＩＳＭ報告指出：「眾多受訪者再次關注與關稅相關的活動，包括

貿易關稅，將如何繼續影響其業務。」

資產配置方面，筆者仍然偏好股票多於債券。就地區而言，與上月一樣，美國繼續佔優，較

歐洲和新興市場好。但未來幾個月市場波幅或會增加，包括美國在內的全球採購經理人指數開始

呈下行趨勢，表明未來幾個月經濟活動可能會放緩。此外，在第二季度業績公布過後，投資者可

能會重新關注美國與其他國家之間的貿易對壘。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

