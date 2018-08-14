騰訊重創港股曾創十個月低，惟尾市跌幅縮至１８３點收２７７５２

《經濟通通訊社１４日專訊》土耳其經濟危機陰霾擴散，外圍續動盪科技股急挫。港股窄幅

高開１點報２７９３８點，在科技股及新經濟股急跌拖累下，港股一度跌至２７５２２，是自

２０１７年９月以來最低。日股結束四連跌反彈４９８點或２﹒２８％收２２３５６，加上中國

Ａ股跌幅收窄，港股尾市由低位回升，最終收跌１８３點或跌０﹒６６％，報２７７５２，主板

成交１０２４﹒０９億元增加２２﹒７０％。

國指收跌２２點或０﹒１２％，報１０７４４點。滬指收跌４點或跌０﹒１８％，報

２７８０點，盤中曾低見２７６６。



＊騰訊舜宇帶頭插水，新經濟股勢危＊



多隻科技股及新經濟股業績遜色，相關板塊風聲鶴淚。重磅股騰訊（００７００）明日放榜

前遭大沽壓，且受其發行的《魔物獵人：世界》手遊下架影響，午後跌幅擴大，最低見

３４１﹒８元，收市跌幅收窄仍跌３﹒４％，報３４８﹒６元，股價連跌三日。

閱文集團（００７７２）公布，向母公司騰訊收購部分新麗傳媒的影視製作發行業務，總代

價最多為１５５億元，公司將以現金加發行新股相結合的方式進行結算。閱文跌１７﹒０２％，

報５５﹒６元。

金軟（０３８８８）發盈警料全年錄虧損，沽壓急增大跌１８﹒８％報１３﹒１８元，其他

軟件股跟隨走低，明日放榜的金蝶（００２６８）收市跌８％報１０﹒１２元；中軟國際

（００３５４）跌３﹒９％報５﹒７３元。

舜宇（０２３８２）昨日公布業績，中期僅多賺近２％遠遜市場預期，出現恐慌性拋售，甫

開市狂插逾兩成穿紅底，午後跌勢加劇，盤中曾低見８６﹒６元，創逾一年新低，收市前跌幅收

窄仍蒸發２４﹒１１％報９１﹒９元，成表現最差藍籌。瑞聲（０２０１８）受拖累，全日跌

７﹒１５％報８５﹒７５元。

其他重磅股普遍上升。長和（００００１）升１﹒６６％，報８８﹒９５元；匯控

（００００５）揚０﹒３５％報７２﹒３５元；中移動（００９４１）亦升０﹒７８％收７１元

。友邦（０１２９９）跌０﹒２２％，報６８元。大市回落，港交所（００３８８）跟滑

１﹒４９％，報２２４﹒２元。



＊資金流入公用股，安踏「見光死」＊



資金流入公用股避險。中電（００００２）升３﹒３３％，報９３﹒２元，為全日最佳表現

藍籌。中華煤氣（００００３）升１﹒５１％報１６﹒１８元；電能實業（００００６）漲

１﹒８１％報５６﹒２元；港燈（０２６３８）亦升１﹒０４％報７﹒７８元。

安踏體育（０２０２０）公布業績，中期溢利升３４％，午後曾升４﹒７％見４２﹒５元，

惟績後「見光死」曾倒挫逾８％，收市跌逾１０％報３６﹒５元。

光大國際（００２５７）中期純利按年升２２﹒６％，惟同時公布供股事項，建議每２７股

供股１０股，每股供股價６元，較上日收市價折讓逾三成，落實於垃圾發電項目及發展其他環保

業務等，跌２１﹒１４％，收報６﹒９元。

內地就修訂《民辦教育促進法》求意見，一眾教育股今早齊齊澄清，指新修草案並無重大影

響，反擊後開市反彈，睿見（０６０６８）回升１６％報４﹒７８元；新高教（０２００１）及

宇華教育（０６１６９）分別揚１０﹒６４％和９﹒１２％，報５﹒２元及３﹒７１元。

（ｋｔ、ｄａ）

