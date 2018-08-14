【一地兩檢】高院駁回高鐵一地兩檢臨時禁制令申請

《經濟通通訊社１４日專訊》青年新政梁頌恆和「長洲覆核王」郭卓堅早前分別入稟高等法

院申請臨時禁制令，要求禁止廣深港高鐵香港段通車時實施一地兩檢。高等法院今早頒下判詞，

拒絕批出臨時禁制令，二人需要支付訟費。

立法會鐵路事宜小組委員會主席田北辰昨日（１３日）表示，據悉高鐵將於下月２３日通車

。社民連梁國雄、梁頌恆及郭卓堅等５人，早前亦就廣深港高鐵「一地兩檢」條例提出司法覆核

，聆訊預計會於今年１０月進行。（ｃｗ）（ｚｚ）

