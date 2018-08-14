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即市新聞

14/08/2018 08:32

【聚焦數據】人行：７月新增人民幣貸款１﹒４５萬億元，超預期

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，７月新增人民幣貸款１﹒４５萬億元，高於市
場預期的１﹒２萬億元，同比多增６２７８億元。
　　分部門看，住戶部門貸款增加６３４４億元，其中，短期貸款增加１７６８億元，中長期貸
款增加４５７６億元；非金融企業及機關團體貸款增加６５０１億元，其中，短期貸款減少１０
３５億元，中長期貸款增加４８７５億元，票據融資增加２３８８億元；非銀行業金融機構貸款
增加１５８２億元。
　　７月末，本外幣貸款餘額１３６﹒３５萬億元，同比增長１２﹒７％。月末人民幣貸款餘額
１３０﹒６１萬億元，同比增長１３﹒２％，增速比上月末高０﹒５個百分點，與上年同期持平
。月末，外幣貸款餘額８４２２億美元，同比增長０﹒５％。當月外幣貸款減少１２７億美元。

＊７月住戶存款減少２９３２億元＊

　　７月份人民幣存款增加１﹒０３萬億元，同比多增２１２７億元。其中，住戶存款減少
２９３２億元，非金融企業存款減少６１８８億元，財政性存款增加９３４５億元，非銀行業金
融機構存款增加８６０９億元。
　　７月末，本外幣存款餘額１７９﹒３９萬億元，同比增長８﹒２％。月末人民幣存款餘額
１７４﹒１５萬億元，同比增長８﹒５％，增速比上月末高０﹒１個百分點，比上年同期低
０﹒９個百分點。月末，外幣存款餘額７６８７億美元，同比下降３﹒３％。當月外幣存款減少
２０５億美元。（ｃｔ）

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