【聚焦數據】人行：７月新增人民幣貸款１﹒４５萬億元，超預期

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，７月新增人民幣貸款１﹒４５萬億元，高於市

場預期的１﹒２萬億元，同比多增６２７８億元。

分部門看，住戶部門貸款增加６３４４億元，其中，短期貸款增加１７６８億元，中長期貸

款增加４５７６億元；非金融企業及機關團體貸款增加６５０１億元，其中，短期貸款減少１０

３５億元，中長期貸款增加４８７５億元，票據融資增加２３８８億元；非銀行業金融機構貸款

增加１５８２億元。

７月末，本外幣貸款餘額１３６﹒３５萬億元，同比增長１２﹒７％。月末人民幣貸款餘額

１３０﹒６１萬億元，同比增長１３﹒２％，增速比上月末高０﹒５個百分點，與上年同期持平

。月末，外幣貸款餘額８４２２億美元，同比增長０﹒５％。當月外幣貸款減少１２７億美元。



＊７月住戶存款減少２９３２億元＊



７月份人民幣存款增加１﹒０３萬億元，同比多增２１２７億元。其中，住戶存款減少

２９３２億元，非金融企業存款減少６１８８億元，財政性存款增加９３４５億元，非銀行業金

融機構存款增加８６０９億元。

７月末，本外幣存款餘額１７９﹒３９萬億元，同比增長８﹒２％。月末人民幣存款餘額

１７４﹒１５萬億元，同比增長８﹒５％，增速比上月末高０﹒１個百分點，比上年同期低

０﹒９個百分點。月末，外幣存款餘額７６８７億美元，同比下降３﹒３％。當月外幣存款減少

２０５億美元。（ｃｔ）

