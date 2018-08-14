《全球視野－胡一帆》中國政策立場轉向積極寬鬆

《全球視野》２０１８年第二季中國ＧＤＰ增速下滑，符合市場預期。近期政府高層會議證

實下半年政策立場轉向積極寬鬆，一系列有利於增長的措施推出，以緩解經濟放緩以及貿易摩擦

帶來的影響。



＊投資和淨出口拖累第二季增長＊



正如市場預期，今年第二季中國ＧＤＰ增長率從第一季的６﹒８％放緩至６﹒７％，主要受

投資與淨出口增速下滑拖累。消費、資本形成總額以及淨出口對第二季ＧＤＰ增長的貢獻分別為

５﹒３１％、２﹒１１％和－０﹒７２％。而第一季這三項的貢獻分別為５﹒２９％、

２﹒１３％和－０﹒６２％。第二季固定資產投資按年增速降幅尤其明顯，從第一季的７﹒５％

大幅下降至４﹒５％，主要原因是基建投資急劇走軟。由於需求不振，零售銷售增速也從第一季

的９﹒８％降至９﹒０％。淨出口負增長略微加重，按年增幅從第一季的－０﹒６％降至－

０﹒７％。我們預期零售銷售將保持相對穩健勢頭；在政策支持下，投資有望逐步回升；而考慮

到企業出口「前高後低」的特徵，出口還會進一步走軟。預期２０１８年中國實際ＧＤＰ增速將

從２０１７年的６﹒９％放緩至６﹒５％，下半年去槓桿以及貿易摩擦帶來的負面影響將更加顯

著。



＊下半年下調存款準備金率１５０－２５０個基點＊



近期中國政府高層會議確認政策立場轉向積極寬鬆，一系列有利於增長的措施推出，以減輕

經濟放緩以及貿易摩擦帶來的影響。貨幣政策從過去的「審慎中性」轉為「穩健」，中國央行的

流動性立場也從「合理穩定」轉為「合理充裕」。我們預期今年下半年央行還會下調存款準備金

率１５０－２５０個基點，並將通過中期借貸便利（ＭＬＦ）工具向市場注入更多流動性。與此

同時，財政政策將變得更加積極，以加快地方政府債券發行，為基建投資項目提供資金支持。



＊資管新規鬆綁有助於提振信貸增長＊



作為中國主要的信貸指標，社會融資規模增速在６月份創下１６年來新低，按年增長僅為９

﹒８％，這主要是由於打擊影子銀行信貸所導致。實體經濟因此而受到衝擊，信貸違約率隨之升

高。在此情況下，７月２０日發佈的資管新規實施細則和４月２７日版本相比，對非標資產和理

財產品的一些限制條件以及估值方法都有所放寬。主要修訂內容包括：１）部份非標產品可延長

至２０２０年以後；２）現有產品可在２０２０年以前重新發行，投向與國家戰略項目有關的新

資產，優先滿足重大工程建設項目以及小微企業的融資需求；３）在特定條件下，公募基金可在

２０２０ 年前投資於非標資產；４）現有理財產品可展期並投資於新資產；５）攤餘成本法的

適用範圍擴大。我們認為這些修訂內容將為金融機構平倉表外資產提供更大的靈活性，有助於社

會融資規模增速在未來幾個月逐步恢復。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家 胡一帆》

