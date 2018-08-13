《政經脈搏－許照中》勒令未符最低市值要求者除牌可阻莊家向下炒

《政經脈搏》市場莊家把股份價格「向下炒」，魚肉股東的活動存在多年，直到最近，聯交

所才祭出措施，加以對付，可是它除了禁止上市企業進行會令累計價值攤薄達２５％或以上的供

股計劃，公開招股及特定授權配股等行動之外，對於莊家重複進行合股，反覆向下炒的勾當卻似

乎仍然是束手無策，相反，市場設有的所謂「極點值」下限交易價位，還給反覆向下炒至接近有

關下限的莊家製造了進行合股的合理借口，可以無限合股，繼續幹其勾當。



＊股份合併無助解決市值下跌問題＊



誠如我在上文所說，上市企業的股價下跌至成為仙股，甚至接近一仙的最低交易水平，逼使

其合併股份乃是完全無助扭轉有關上市企業的情況，市值也不會因此而提升了，相反，合股之後

倘若股價又再反覆下滑，市值更會下跌至比較合股之前還要低的水平，最終受害者還是一眾持股

的公眾股民。



筆者試舉個例子，我上文提到的那家以聯交所函件列明倘若其股價接近極點值０﹒０１港元

，會要求該公司更改交易方法或合併其股份為由，進行了股份合併的企業，它的市值在股份合併

後不到月餘的時間，已經比較合股之前低了數千多萬元，徘徊在僅２億元邊緣，讓持股的股民受

害更深。



事實上，上面的這個例子只是冰山一角，另一個活生生而且可以說是極端的例子還發生在另

外一家上市企業的身上，倘若投資者在１０餘年之前花了１０萬元，按當時市價大約每股２仙買

入了該上市企業的５００萬股的股份，雖然那家企業至今依然十分安穩的維持著上市地位，股份

繼續在市場買賣，可是那筆１０萬元的投資經過十多年與及多次合股之後，至今持股數目以市值

計算卻幾乎完全化為烏有。



＊應審視企業是否符合維持持續上市資格＊



且看看那家企業在這十多年內做了些甚麼？粗略計算，它總共先後進行了多次供股，股份配

售，股轉債，新股發售和不少於５次的進行股份合併，其中一些合股還是很大的比例，假設有關

投資者待在那裏從沒參與任何一次的供股，也無緣參與歷次的新股配售，只是身不由己，被逼接

受了多次的股份合併措施，手上５００萬股的股份至今也已變成了祇有不到１０股，以該上市企

業目前每股市價計算，１０萬元的投資經過１０餘年之後僅餘２角左右，說起來確實令人難以置

信，也是筆者極力反對讓該類企業借口股價低至接近「極點值」，肆意進行股份合併的底因。



或者有意見認為縱使股份不進行合併，股價繼續下跌仍然是會讓有關企業的市值繼續走低，

因此兩者不宜直接扯上關係，然而由於市場及投資信心的因素令股價繼續下跌無疑是無可厚非，

但是起碼卻減少了製造一個讓莊家可以借合併股份繼續把股價「向下炒」的機會。



事實上，一家上市企業的股價反覆下滑至接近最低交易水平，撇開是否有人為「向下炒」的

因素，多少也反映了有關企業的業務是完全無法提振，難獲得市場投資者的信心，處理股價有這

樣表現的上市企業最佳上策是必須審視有關企業的業務是否可以符合維持持續上市的資格，而並

非是逼令其進行股份合併，給有關股份或是其背後可能存在的「有心人」製造了再下跌甚或向下

炒的空間，嚴格執行並勒令未符最低市值要求者除牌，反而是可茲考慮，杜絕莊家把股價肆意「

向下炒」的其中的一個辦法。《六福金融主席兼行政總裁 許照中》

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