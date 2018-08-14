《股壇解碼－戴名》特朗普殺雞儆猴；思捷環球（３３０）英雄遲暮

《股壇解碼》美國總統特朗普對土耳其鋼鋁商品加徵一倍關稅，消息一出即引起土耳其里拉

大幅下跌，投資者要注意的是，土耳其貨幣貶值並不是從現在開始，情況跟中國的人民幣一樣是

從年初就開始下跌。表面上，看這次制裁由土耳其拒絕釋放美國牧師布倫森引起，加上土耳其在

敘利亞、伊朗等多處問題上與美國為敵，特朗普便強硬回應。特朗普的政治手腕其實很簡單，打

的是商人的算盤，之前美國的實體經濟製造業逐步轉移至新興國家，造成所謂的實體空心化，特

朗普向全球各大經濟體發動貿易戰，推行貿易保護造成美國進口需求不斷下降，相對那些承接美

國需求的新興經濟體則呈現出口加速下滑，經濟下行的現象。自今年以來，全球各國的製造業

ＰＭＩ指數均大幅下滑，相反美國ＰＭＩ指數卻出現上升走勢，像如今全球經濟下行但美元強勢

的歷史中，新興市場已經多次爆發危機。例如上世紀８０年代的拉美債務危機、９７年的亞洲金

融危機、９９年的巴西，和２００１年的阿根廷債務危機都是血淋淋的教訓，投資者勿掉以輕心

。美國在中國提出貿易戰反制措施後不久便對土耳其動手，此舉大有殺一儆百的味道，土耳其作

為全球第１８大經濟體已被美國收拾，中國這世界第二如何逃過一劫。



＊代罪羔羊＊



土耳其被美國出重手加徵關稅，幅度之大完全超出預期，受累美土貿易戰升溫拖累，歐洲市

場出現急速下跌。由於土耳其的外債佔ＧＤＰ比重超過５０％，經濟發展嚴重依賴海外融資，當

中來自歐元區的佔大多數，加上土耳其和俄羅斯，甚至整個歐洲的金融體系息息相關，美國很可

能是希望透過打擊土耳其的經濟來牽制歐盟和俄羅斯。從歐洲央行在幾個月前就已經開始密切關

注歐元區銀行與土耳其之間的業務關係，當中以西班牙ＢＢＶＡ、意大利Ｕｎｉ Ｃｒｅｄｉｔ

和法國ＢＮＰ為受重點關注的銀行，讓人擔心的是土耳其會否變成下一個希臘。



＊外強中乾＊



中國人民銀行在月初時候突然宣布對遠期售匯業務恢復徵收２０％的風險準備金（這手段曾

在２０１５年９月人民幣急劇貶值時被採用過），目的是希望採取先發制人的策略來對付因貿易

戰引起的人民幣貶值，消息一出即時刺激人民幣匯價大漲，隨後美國發出新一輪的制裁威脅，之

前的漲勢即時出現回吐，央行亦未有再出新招，市場猜測央行志在向投資者表態，傳達不要和央

行作對的迅息，希望讓市場不要單邊看空人民幣，但事實證明效果欠奉。上周五（１０日）中國

人民銀行發布的二季度中國貨幣政策執行報告中指出，央行基本已退出常態的外匯干預，人民幣

匯率的升跌將由市場力量推動，從月初央行的曲線托市行為到今天的匯率由市場力量推動，看來

央行已經意識到再不能只顧匯率而忽視其他的經濟問題，表明了中國正在面對比維持匯率更逼切

的問題，不得不放棄這麼多年對匯率的維持，亦引證了中國的經濟並不如表面的強盛。投資者應

該記得人民銀行前行長周小川在２０１６年２月的Ｇ２０央行行長會議上提到，中國個人住房加

槓桿是對的，住房貸款有大力發展的空間，個人住房貸款在銀行總貸款的比重偏低。２０１７年

１０月周行長在十九大期間強調要在居民槓桿率增長的過程中注意增量部分保持健康平穩，沒料

到中央的態度在不到一年的時間就開始有所轉變。據媒體報道２０１８年銀監會的工作重點將放

在居民去槓桿上，看來個人住房加槓桿已到了不得不收緊的地步。土耳其今年的崩盤過程對比特

朗普用在中國身上的招數如出一轍，先是貿易戰的開啟，然後引致相關國家貨幣的大幅貶值，達

到加速資金回流美元的目的，中國能否安然渡過就看天意了。



＊姍姍來遲＊



上周四（９日）恆指最高２８７２８點，距離預計升浪頂部２８８００點差７２點，原以為

周五（１０日）必定升破２８８００點然後下試低位，可惜當日大市因為土耳其事件出現回調，

由於事出突然，期權好倉位置２８８００點並沒有出現平倉現象，相信大市還會上試２８８００

點然後才真正調整，加上有大量熊證未被收回，更加缺乏大幅下跌的誘因，反而投資者應趁本周

指數應跌不跌的大好形勢下沽貨離場，這次回調的目標位置大約在２７０００點附近。保利達資

產（００２０８）看近日股價走勢，不排除是為配股作準備，投資者切勿高追。



＊股票簡評：思捷現不宜沾手＊



思捷環球（００３３０）主要業務以自有品牌Ｅｓｐｒｉｔ設計的優質成衣與生活品味產品

的批發、零售分銷和批授經營權業務。歐洲地區為集團產品主要市場，其次為亞太區。思捷環球

自今年３月份交出集團史上最壞的中期業績後，６月份思捷環球再發盈警，預期集團截至今年６

月３０日止的全年業績將錄得約２２億元的經營虧損，對比上一財政年度集團約１億元的經營虧

損，今年的經營虧損是去年的２０倍，也是繼２０１３年淨虧損約４４億元及２０１５財年淨虧

損３６﹒９６億元之後，集團交出史上第三差的年度業績。思捷環球的業績自２００８年金融海

嘯後就開始就下坡，自２００９年開始集團的營業額不斷下滑，２０１０年主要市場在歐洲（重

點市場在德國）的思捷環球決定剝離持續虧損的北美洲業務，同時策略性決定撤出西班牙、丹麥

和瑞典的零售業務，並且額外關閉８０家虧損店舖，為關店潮拉開序幕。今年６月的盈警中指出

近年集團於中國的業務大幅下跌，令集團就中國業務的商譽和客戶關係餘額作出接近８億的除稅

前減值，加上之前集團宣布擬撤出澳洲及新西蘭的虧損業務，並且預計將會為集團帶來一次性的

成本開支約２億元，關店潮連同零售店舖業務的固定資產減值放大了集團的虧損狀態。思捷環球

現時仍以傳統零售、批發分銷和批授經營權為主要經營模式，雖然集團開始將更多心思放在中國

市場和線上業務，但碰上中國的內部消費開始走下坡和線上業務的投入，轉型能為業績帶來的效

果相信也是微乎其微。思捷環球現處的弱勢中，與Ｈ＆Ｍ、ＺＡＲＡ和ＵＮＩＱＬＯ等等的快銷

品牌爭一日之長短的勝算又能有多大？投資者現階段不宜沾手，可以考慮在１元以下投機性買入

。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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