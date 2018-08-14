三號強風信號生效，天文台料下午２時改發八號信號機會不大

《經濟通通訊社１４日專訊》香港天文台在今晨５時２０分改發三號強風信號，最新預料下

午２時改發八號信號機會不大。

天文台按照現時預測路徑，熱帶風暴貝碧嘉會緩慢向偏北方向移動，但早上仍與香港保持一

定距離。預計貝碧嘉今日稍後靠近珠江口一帶。與其相關的雨帶會為本港帶來狂風驟雨。

幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。（ｅｃ）

