《經濟通通訊社１４日專訊》香港天文台在今晨５時２０分改發三號強風信號，最新預料下
午２時改發八號信號機會不大。
天文台按照現時預測路徑，熱帶風暴貝碧嘉會緩慢向偏北方向移動，但早上仍與香港保持一
定距離。預計貝碧嘉今日稍後靠近珠江口一帶。與其相關的雨帶會為本港帶來狂風驟雨。
幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。（ｅｃ）
14/08/2018 08:05
三號強風信號生效，天文台料下午２時改發八號信號機會不大
《經濟通通訊社１４日專訊》香港天文台在今晨５時２０分改發三號強風信號，最新預料下
午２時改發八號信號機會不大。
天文台按照現時預測路徑，熱帶風暴貝碧嘉會緩慢向偏北方向移動，但早上仍與香港保持一
定距離。預計貝碧嘉今日稍後靠近珠江口一帶。與其相關的雨帶會為本港帶來狂風驟雨。
幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。（ｅｃ）
|國際動態14/08/2018
俄遭美制裁 盧布急跌大行看淡
|生財有道13/08/2018
【土耳其風暴】土耳其危機衝擊信心 銀行股拖累歐洲三大指數下挫
|專訪13/08/2018
【駐京專訪】廖杰遠：微醫旗下四大業務板塊將分別在中港上市
|生財有道13/08/2018
【教育股崩跌】譚朗蔚：教育股不宜撈底 持貨者應止蝕
|興證快訊13/08/2018
息口上升
|國際動態13/08/2018
Tesla擬私有化 沙特基金無意參與
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰