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14/08/2018 08:05

三號強風信號生效，天文台料下午２時改發八號信號機會不大

　　《經濟通通訊社１４日專訊》香港天文台在今晨５時２０分改發三號強風信號，最新預料下
午２時改發八號信號機會不大。
　　天文台按照現時預測路徑，熱帶風暴貝碧嘉會緩慢向偏北方向移動，但早上仍與香港保持一
定距離。預計貝碧嘉今日稍後靠近珠江口一帶。與其相關的雨帶會為本港帶來狂風驟雨。
　　幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。（ｅｃ）

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