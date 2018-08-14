《日入而息》舜宇騰訊重創港股曾創十個月低，光國、創銀亂市供股

《今天重點》﹡舜宇金軟不宜撈底，騰訊次季手遊業務不樂觀；表列部分新經濟股及科技股

半日表現

﹡光大國際（００２５７）擬以每股６元進行供股，較昨收市價折讓三成

﹡創銀（０１１１１）折讓２％配股及供股，共籌逾６１億元強化資本



《即日市況》﹡騰訊重創港股曾創十個月低，惟尾市跌幅縮至１８３點收２７７５２



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒２％創板跌近１％，成交額年內次低



《美元匯價》﹡里拉拖累歐元見１３月低，短線仍有下行風險；歐元最新報１﹒１４０２╱

０７，日圓最新報１１０﹒９２╱９３



《公司業績》﹡光大國際（００２５７）中期純利升２２﹒６％，息１２仙

﹡安踏（０２０２０）中期溢利升３４％至１９﹒４億元人民幣，息５０港仙

；安踏中期毛利率升３﹒７個百分點，續增百貨店

﹡西泥（０２２３３）中期賺增１９７％至６﹒５億元人民幣，息１﹒２分

﹡金茂（０６１３９）中期純利跌１９％，分派收入跌３％，每單位派

２０﹒５５港仙

﹡永利地產（００８６４）中期純利跌逾四成，不派息

﹡ＫＡＫＩＫＯ ＧＲＯＵＰ中期盈轉虧１１４萬坡元，不派息

﹡ＵＴＳ（０６１１３）中期多賺近６６％至９０９萬令吉，不派息

﹡上海實業環境（００８０７）中期多賺６﹒５％，每股派５﹒７港仙

﹡中信建投（０６０６６）上半年少賺近９％至１６﹒９３億元人民幣

﹡會德豐（０００２０）中期盈利升３７﹒８％至８６﹒０４億元，息５０仙

；會德豐中期核心盈利減少６％，未確認入帳銷售額增至３０２億元

﹡蒙古焦煤（００９７５）中期純利跌９０﹒５％至２９５３萬美元，不派息

﹡神州租車（００６９９）中期純利跌６４％至１﹒３５億元人民幣，不派息

﹡萬洲（００２８８）中期純利跌７﹒７％至約５億美元，派息５港仙

﹡惠理（００８０６）中期純利按年跌１１﹒５％至１﹒９４億元，不派息

﹡創銀（０１１１１）中期多賺６７％，派息１７仙，淨息差升１８點子

﹡鴻騰精密（０６０８８）中期利潤升近六成至１﹒０８億美元，不派息

﹡泓富（００８０８）中期可分派收入升１﹒６％，每基金單位派９﹒２仙



《公司資訊》﹡衍匯亞洲（０８２１０）今起招股，入場費逾３０３０元

﹡中國農林低碳（０１０６９）收購人工林場業務，涉資１﹒６６億元

﹡成峰高教（０１７５２）主營業務在澳洲不受中國送審稿條例影響

﹡新高教（０２００１）修訂生效不會影響業務

﹡睿見（０６０６８）內地新修訂草案無重大影響，另行政總裁增持

﹡西伯利亞礦業（０１１４２）擬股份２０合１，每手股數改２０００股

﹡星美（００１９８）過去兩個月回購０﹒３％股本，涉２２３５萬

﹡勒泰商業地產（００１１２）以４﹒３６億元人民幣轉讓石家莊物業償債

﹡銀河證券（０６８８１）獲母企增持３３１萬股Ｈ股，將繼續增持

﹡閱文（００７７２）向騰訊（００７００）最多１５５億收購影視製作業務

﹡神州租車（００６９９）曹光宇擔任副總裁及代理財務總監

﹡恆大健康（００７０８）委任彭建軍為副主席

﹡新加坡汽車銷售商冠轈控股向港交所提交ＩＰＯ申請

﹡正榮地產（０６１５８）控股股東抵押４﹒４億股

﹡恆大健康（００７０８）ＦＦ未來十年擬在華設５大研發生產基地

﹡２１世紀教育（０１５９８）暫料民辦修訂草案未有重大不利影響

﹡朱春秀明日起辭任創興銀行（０１１１１）副主席，陳靜任非執董

﹡ＹＧＭ貿易（００３７５）將就出售倫敦物業與第三方磋商



《國企紅籌》﹡中鐵建（０１１８６）中標鐵路煤運通道工程

﹡中興通訊（００７６３）完成５Ｇ推進組第三階段外場測試

﹡中國太平（００９６６）首７個月保費收入升５﹒３％

﹡深圳控股（００６０４）７月份合同銷售額按年下跌１６％

﹡南方航空（０１０５５）７月客運運力投入升１３﹒３％

﹡北大資源（００６１８）投得昆山國有建設用地土地使用權

﹡中煤能源（０１８９８）７月商品煤銷量升１９％，產量跌１０﹒４％

﹡華潤置地（０１１０９）７月收購７幅地，涉資約４７億元人民幣；７月份

總合同銷售額按年倍增



《神州民企》﹡安踏（０２０２０）次季安踏品牌產品零售額升低雙位數；未來更注視品牌

收購，對下半年業績充滿信心

﹡正恆國際（００１８５）斥２４﹒８億元人民幣收購河南地塊



《中國要聞》﹡７月外購能源增，煤炭進口升近半，原油進口增速轉正

﹡中國７月城鎮調查失業率５﹒１％，較上月增長

﹡首７月全國商品房銷售額增１４﹒４％，增速提高

﹡統計局表示７月工業增加值增６％，低預期；７月社會消費品零售總額增

８﹒８％低預期；上半年全國規模以上工業利潤增１７﹒２％；首７月全國

固定資產投資增５﹒５％低預期；首７月房地產投資增１０﹒２％；７月失

業率上升受季節性因素及畢業季影響；中國經濟持續平穩基本面不會發生變

化；國內外環境更趨嚴峻複雜，經濟運行穩中有變；基礎設施投資回落因規

範清理，料下半年企穩；中美貿易摩擦對全球影響已逐步顯現

﹡人行報告指去年全國近半成年人購買投資理財產品；人行逆回購１８連停，

無淨投放或淨回籠

﹡北京首批５Ｇ站點正式開通，計劃年底建成３００個

﹡海口從嚴整治房產市場，已處罰１７家違法違規企業

﹡內蒙古科爾沁區疑現牛炭疽疫情，２１頭牛病死

﹡京東與聯合利華達協議，通過京東倉儲網絡作產品配送

﹡國務院任命朱鶴新為人行副行長

﹡報道指黃曉明涉借帳戶供人操縱股價，所得將被沒收

﹡蔚來汽車擬美上市融資１８億美元，集資規模超拼多多

﹡報道指中化商洽將大連西太平洋石化股份轉讓予中石油

﹡阜興集團董事長操縱大連電瓷股價，罰３年禁入股市

﹡綠能寶涉非法吸收存款受查，江西前首富或被國際通緝

﹡中國商務部表示將全面評估美國外資審查法案，跟蹤影響

﹡外交部表示美國國防授權法案含涉華消極內容，強烈不滿

﹡國防部表示美國防授權法案渲染中美對抗，干涉中國內政

﹡科大訊飛表示貿易戰直接影響有限，不因芯片問題損發展

﹡財政部表示加快專項債券發行進度及資金撥付使用

﹡廣電總局對快手、今日頭條及抖音等作出警告及罰款

﹡紅杉資本中國與京東等募６０億美元，成立新投資基金

﹡深圳７３１房產調控補充細則出爐，商務公寓只租不售

﹡國務院表示實現流量資費降逾三成，推動家庭寬帶降價



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１０８２４﹒２３點



《其他消息》﹡高院駁回高鐵一地兩檢臨時禁制令申請

﹡多個愛國團體於ＦＣＣ門外抗議該會邀陳浩天演講

﹡建制派聯署譴責香港外國記者會，促政府收回會址

﹡港府對外國記者會邀請鼓吹港獨的講者演講深表遺憾

﹡陳帆今訪京，本周四將與中國鐵路總公司開會

﹡陳浩天稱港人必須把握主權，香港才可擁有真正民主

﹡外匯基金７月份境外資產增加２３億元

﹡張建宗稱港府絕不容忍宣揚港獨，ＦＣＣ不應提供平台

﹡第一太平戴維斯料高鐵帶動尖沙咀項目售價升雙位數

﹡深股通全日流走９﹒６億元；滬股通全日流走２﹒４６億

﹡九巴勞資雙方加薪談判破裂，工會發動封沙田新城市廣場總站半小時

﹡屈臣氏集團與歐萊雅合作，計劃在內地增設５０間美妝概念店

﹡安聯調查指退休年齡升至６２﹒４歲新高，受訪者未有動力買年金

﹡本港人口於２０１８年中增至近７４４﹒９萬人

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