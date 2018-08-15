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15/08/2018 08:02

《日出而作》金管局入市買港元，道指反彈１１２點土國危機憂慮緩

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５２９９．９２　升　　１１２．２２點╱０．４５％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８３９．９６　升　　　１８．０３點╱０．６４％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８７０．８９　升　　　５１．１９點╱０．６５％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６１１．６４　跌　　　３０．８１點╱０．４０％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３５８．８７　升　　　　０．１３點╱０．００％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４０３．４１　跌　　　　８．９１點╱０．１６％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．２５，歐元兌美元１．１３５０

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