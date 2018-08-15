《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５２９９．９２ 升 １１２．２２點╱０．４５％
標普５００ ２８３９．９６ 升 １８．０３點╱０．６４％
納斯達克 ７８７０．８９ 升 ５１．１９點╱０．６５％
倫敦富時１００ ７６１１．６４ 跌 ３０．８１點╱０．４０％
法蘭克福ＤＡＸ １２３５８．８７ 升 ０．１３點╱０．００％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４０３．４１ 跌 ８．９１點╱０．１６％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．２５，歐元兌美元１．１３５０
15/08/2018 08:02
《日出而作》金管局入市買港元，道指反彈１１２點土國危機憂慮緩
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５２９９．９２ 升 １１２．２２點╱０．４５％
標普５００ ２８３９．９６ 升 １８．０３點╱０．６４％
納斯達克 ７８７０．８９ 升 ５１．１９點╱０．６５％
倫敦富時１００ ７６１１．６４ 跌 ３０．８１點╱０．４０％
法蘭克福ＤＡＸ １２３５８．８７ 升 ０．１３點╱０．００％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４０３．４１ 跌 ８．９１點╱０．１６％
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