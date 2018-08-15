《運籌帷幄－梁業豪》不同的證券種類

《運籌帷幄》衍生認股權證分為認購與認沽兩種。認購股證持有者於相關資產價格上升時受

惠，認沽股證持有者則於相關資產價格下跌時受惠。債務證券主要包括債券與票據，由企業或政

府發債機構發行，持有者的身分為債權人。單位信託╱互惠基金向投資者發行基金單位，將投資

者的資金集合於一起，投資於不同類型證券的投資組合上，惟散戶投資者參與買賣的興趣不大。

交易所買賣基金屬於單位投資信託基金，其投資組合的表現緊貼其成分股的價格和回報，特色為

有特定的投資主題和新增及贖回機制。股票掛鈎票據適合一些希望賺取較定期存款息率為高的利

潤，而願意接受最終可能只收取股票或蝕掉部分或全部本金風險的投資者。

大部分於香港交易所上市的證券都在主板市場掛牌買賣，且獲配一個證券代號，方便投資者

查閱其交投情況。盈利或業務記錄未能符合主板市場的上市要求，但具增長潛力和良好商業概念

的公司，可申請於創業板市場上市。於創業板市場掛牌買賣的公司亦獲配一個證券代號，且全部

屬於０８００１－０８９９９的指定範圍內，以資識別。投資者可到證券行或銀行開設現金買賣

戶口，進行實貨買賣。至於願冒較高風險者，可開設孖展買賣戶口，利用槓桿效應，進行低成本

的買賣。孖展證券買賣並不適合所有投資者，特別是情緒智商和逆境智商不高的人士。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

