  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/08/2018 09:10

《套期保值－蕭猷華》美元強，油價跌

　　《套期保值》油價昨天（１４日）下跌，紐約期油跌１６美仙，收報６７﹒０４美元；布蘭
特期油跌１５美仙，收報７２﹒４６美元。油價早段上升，受助於美股攀升，紐約期油曾重上每
桶６８美元。不過，之後美元再次走強，油價轉跌。市場繼續擔心土耳其危機擴散，打擊原油需
求。
　　油組預計明年產量將較現時多每日３萬桶。料紐約期油在６８﹒５０美元阻力大。
《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事15/08/2018
老外也愛喝 水井坊發力高端市場
生財有道15/08/2018
內銷策略奏效 理文造紙謀海外拓產能
國際動態15/08/2018
意天橋倒塌 30車百米飛墮35死
生財有道14/08/2018
【新經濟股散水】舜宇金軟不宜撈底 騰訊次季手遊業務不樂觀
生財有道14/08/2018
內生外延兼備 中教控股有教無慮
板塊分析14/08/2018
基建投資增加 供應減穩價格 水泥業形勢樂觀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA x HoPE 賞你 比利時100%有機香薰油套裝

【etnet Bonus賞你】黃金海岸商場 X B.Duck 萌爆行李帶和行李牌

【etnet Bonus賞你】PopWalk X emoji™ Summer Adventure 暑期大歷險 - emoji™鬼馬表情沙灘巾

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN