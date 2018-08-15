《套期保值》油價昨天（１４日）下跌，紐約期油跌１６美仙，收報６７﹒０４美元；布蘭
特期油跌１５美仙，收報７２﹒４６美元。油價早段上升，受助於美股攀升，紐約期油曾重上每
桶６８美元。不過，之後美元再次走強，油價轉跌。市場繼續擔心土耳其危機擴散，打擊原油需
求。
油組預計明年產量將較現時多每日３萬桶。料紐約期油在６８﹒５０美元阻力大。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
15/08/2018 09:10
《套期保值－蕭猷華》美元強，油價跌
《套期保值》油價昨天（１４日）下跌，紐約期油跌１６美仙，收報６７﹒０４美元；布蘭
特期油跌１５美仙，收報７２﹒４６美元。油價早段上升，受助於美股攀升，紐約期油曾重上每
桶６８美元。不過，之後美元再次走強，油價轉跌。市場繼續擔心土耳其危機擴散，打擊原油需
求。
油組預計明年產量將較現時多每日３萬桶。料紐約期油在６８﹒５０美元阻力大。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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