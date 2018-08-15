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15/08/2018 16:43

《台股攻略－馮偉明》恐慌情緒升溫，台股重挫逾百點

　　《台股攻略》台股今日跌１０７﹒４８點，收報１０７１６﹒７５點，成交值為新台幣
１３２６﹒１９億元。
　　土耳其危機仍未消除，加上美中貿易戰升溫，不確定因素繼續影響投資者信心。雖然美股持
續上漲，但台股今日低開震盪，再度跌穿年線。被動元件版塊今日略為止跌，蘋果概念股三大指
標同步下挫，鴻海跌０﹒２５％，收新台幣８１﹒１元；台積電跌０﹒８２％，收新台幣
２４１﹒５元，；大立光跌３﹒７８％，收新台幣４４５５元。光學鏡頭版塊今日較弱，先進光
跌４﹒１％，收新台幣５８﹒５元；玉晶光升１﹒０７％，收新台幣３７９元。被動元件類股築
底，國巨跌４﹒２４％，收新台幣６１０元；華新科跌２﹒５８％，收新台幣２４５﹒５元；奇
力新跌２﹒３８％，收新台幣１０２﹒５元。金融股方面，富邦金跌０﹒４％，收新台幣
５０﹒１元；國泰金跌０﹒５７％，收新台幣５１﹒９元；兆豐金跌１﹒５４％，收新台幣
２５﹒６元。中鋼及台塑等原物料今日亦由強勢轉為震盪。
　　國際股市震盪加劇，不利台股表現，短中期均線轉弱，預料台股短線仍有機會回試前低位，
建議投資者操作上宜偏向保守，後續再觀察市場動態。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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