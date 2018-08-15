《窩輪豪情－梁業豪》牛熊證與衍生權證的分別

《窩輪豪情》牛熊證與衍生權證均屬於在香港交易所現貨市場內買賣的結構性產品，根據《

上市規則》第１５Ａ章節發行。兩者均於交易時段內，在第三代自動對盤及成交系統（ＡＭＳ╱

３）上買賣。雖然它們之間有些特色相當類似，但亦有分別。首先，兩者的發行商均為根據上市

規則規定合資格的，亦設有流通量提供者。交易貨幣均可為港元或美元，最低發行額與最低發行

價均分別為１千萬元和０﹒２５元。兩者均設有進一步發行機制，並沒有按金要求。對相關資產

價格變動的反應方面，牛熊證價格的變動趨向接近相關資產價格的變動，衍生權證則視乎多種因

素而定。牛熊證的引伸波幅對定價的影響輕微，衍生權證的引伸波幅則對定價有明顯的影響。

牛熊證的財務費用會於上市文件內列明其計算方式，衍生權證的財務費用則已計入其溢價內

。牛熊證的有效期為３個月至５年，若被收回，有效期會更短。另一方面，衍生權證的有效期為

６個月至５年。資本調整方面，如屬香港資本證券的相關牛熊證，會根據股票期貨、期權當時的

原則作調整，惟調整方法須於上市文件中註明。普通股息一般不會作調整，但其他現金派發，如

特別股息，其價值若等於或多於相關正股於公布日收市價的２％，將會作出調整。至於衍生權證

，發行商會於上市文件中註明；通常不會因應普通股息而作調整。有些發行商會因應特別股息作

調整，有些則不會。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

