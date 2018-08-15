《談國論企－黎偉成》經濟７月份淡季增長例放緩

《談國論企》中國的多項主要經濟環節於２０１８年７月份同比增長無疑有所放緩，屬傳統

淡季的現象，但環比的放緩速度反未有２０１７年同期之大，為不太差表現。需要一而再指出者

，為由特朗普於３月份主導掀發的美國對中國貿易戰甚至經濟全面之戰，終在７月份落實為之，

對中國的內部經濟開始衍生隱性的壓力，而中國政府陸續出台財政、貨幣等方面的政策舉措，特

別是以供給側為主的政策強化內需的同時，對美國劣行據理依法作強力反制、加大對美國之外的

其國家合作，盡量減低美方惡壓，確保經濟穩中求進發展。



＊今年淡季放緩速度反比去年為慢非差也＊



從中國國家統計局所發布的最新資料顯示，即使７月份是多項主要經濟環節的傳統淡季，增

長力度有所放緩，是可以想見之事，惟是２０１８年下半年第一個月的減慢速度和力度，顯然沒

有２０１７年同期之快和大，表現最為突出的該是（一）全國房地產開發投資於２０１８年１－

７月份累計額度同比增長１０﹒２％，較１－６月份環比多增０﹒５個百分點，以二數伸算所得

的７月份升幅該為１３﹒２％，而此數於２０１７年１－７月份環比亦下跌０﹒６個百分點，主

要受惠於住宅市道加快好轉。

商品住宅銷售額度於２０１８年１－７月累計達６﹒６３２８萬億元，同比增長１６﹒２％

，漲幅比１－６月份的１４﹒８％有明顯擴大；而銷售面積１﹒３８１５億平方米的同比增長４

﹒２％，比１－６月份所增的３﹒２％多增整整１個百分點。商品住宅房銷情不斷改善，使房地

產開發商加大於住宅的開發投資的力度，而２０１８年１－７月累計４﹒６４４３萬億元同比增

長１４﹒２％，相對於１－６月份所增１３﹒６％又多增０﹒６個百分點。

保持穩態的，有（二）規模以上工業增加值於２０１８年７月份的同比增長，持平於６月份

的６％水平，而是月份於２０１７年的環比，卻出現大幅回落０﹒５個百分點之況。此項的三大

門類中的製造業，於７月份的增加值同比增長６﹒２％，即使比對上一個月只是多增０﹒２個百

分點，卻止住６月份環比跌０﹒６個百分點至僅６％之況。

有多個製造業的新亮點皆有相當不俗的發展，如（１）高技術製造業增加值增長１１﹒６％

，裝備製造業和戰略性新興產業分別增加９％與８﹒６％，高於整體規模以上工業增加值５個百

分點、２﹒４個百分點和２個百分點；（２）新能源汽車、工業機器人、集成電路等工業新產品

於１－７月份的平均增長速度理想。

相信規模以上工業增加值於下半年仍基本保持穩定增長的態勢，理由為製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）的新訂單於２０１８年７月份的擴張力度有所放緩，主要受到出口新訂單的影響，但

在手訂單反而略有改善，會是受到內需不差的支持。



＊陸續出台挺內需及投資政策保經濟穩中求進＊



和（三）社會消費品零售總額於２０１８年７月份達８﹒８％，環比跌幅為０﹒２個百分點

，是為消費淡季之使然，且此數相對於２０１７年同一個月份環比所跌的０﹒６個百分點少跌０

﹒４個百分點，表現又可以接受。尤其是這是受到限額以上單位餐飲收入環比大減１﹒８個百分

點至６％所致，但商品零售的升幅８﹒７％，環比只是少增０﹒２個百分點。

需要留意者，乃（四）全國固定資產投資（不含農戶），於２０１８年１－７月份同比增長

５﹒５％，比１－６月份所增的６％少增０﹒５個百分點，相對於２０１７年１－７月環比所減

的０﹒３個百分點多減０﹒２個百分點。此為國有控股的固投同比增長１﹒５％，比１－６月份

的３％少增１﹒５個百分點，但民間固投增８﹒８％，環比多增０﹒４個百分點，情況又非差。

美國對華之貿戰，乃於２０１８年７月６日由決策演變成為落實，故對中國以至美國經濟的

實際影響或衝擊，會在三季度、下半年陸續浮現，由是中國政府相當認真注視、評估，不僅直接

反擊美方劣策惡行，更部署和出台頗不少政策及措施強化內需，以支持實體經濟保持穩中求進的

態勢發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

