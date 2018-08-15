《外匯達仁－盧楚仁》貨幣危機令美元一枝獨秀

《外匯達仁》繼特朗普發動中美貿易戰後，阿根廷披索和土耳其里拉持續大幅貶值，掀起了

新一輪貨幣及金融危機，今次的貨幣危機和１９９７年泰珠所衍生的亞洲金融風暴，有相同之處

亦有不同之處。



相同之處在於大家都是貨幣大幅貶值帶來的危機，不同之處是當年金融風暴局限爆發在亞洲

，但今次土耳其里拉暴跌，就不單止牽動了歐洲的神經，令歐洲貨幣及歐洲股市普遍下跌，亦牽

動了世界各地的新興市場的貨幣亦被拋售。當中包括以阿根廷披索為首的南美洲貨幣，而非洲有

南非蘭特，亞洲則有印度盧比都大幅下跌。



＊資金湧往美元作避難所＊



還有，嚴格來說，在我目測下的外匯報價表上所看到，基本上只有美元上升而造成一支獨秀

的局面。原因是今次的貨幣危機，所有非美貨幣均出現不同程度的下跌，令到資金全部湧往美元

作避難所，在這些買盤推動下，美元升勢強勁。



在１９９７－１９９８年，亞洲金融風暴爆發期間，大量亞洲資金湧往美國避險，令美匯指

數前後一共上升了接近１７％。但今次的資金則由世界各地的一線市場以致新興市場均湧向美國

或美元。一方面既可避險，二方面又可獲利，再加上市場有共識聯儲局在９月尾會調高利率，故

在這些優勢支持下，相信美匯指數有力再挑戰更加高的位置。以目前來說，美匯指數的上方只有

在９７﹒８７１曾經出現過阻力，故不排除美匯指數正在往此方向邁進。



在美匯強勢下，當然要留意特朗普會否發表言論干預美元升勢，另外亦要留意未來鮑威爾會

否就著環球最新形勢稍為放出鴿派言論以紓緩美元強勢，來藉此紓解環球金融市場的壓力。

《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

