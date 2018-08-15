《美元走勢－羅明立》美匯指數突破波幅區間，建議維持美元長倉

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒３４ １１１﹒１５ １１１﹒２２

歐元╱美元 １﹒１３４４ １﹒１３１６ １﹒１３２１

英鎊╱美元 １﹒２７２４ １﹒２６８９ １﹒２７１５

美元╱瑞郎 ０﹒９９６６ ０﹒９９３４ ０﹒９９５８

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８４８６ ７﹒８４９３



《美元走勢》美國７月ＮＦＩＢ小型企業信心指數為１０７﹒９，略高於預期的

１０６﹒８，顯示企業對市場前景樂觀。美國７月進口物價指數按月持平，略低於預期的

０﹒１％，反映貿易戰關稅帶來的物價上漲仍未反映在目前的資料上。土耳其危機仍未解除，流

出新興市場的資金並未回流，支持美元匯價強勢。



美聯儲幾乎肯定於９月份加息四分之一厘，１２月份再加息的機會則為６５％以上。技術走

勢，美匯指數突破之前的波幅區間，有機會考驗９８﹒５０，建議投資者維持美元長倉。



英國７月失業率維持於２﹒５％，以６月份計三個月ＩＬＯ失業率更下降至４％，反映英國

勞工市場持續改善。不過，７月份失業金申請人數增加６２００人次，略多於預期的３８００人

。雖然，英國近來經濟資料表現回穩，不過投資者憂慮英國最終未能就貿易安排與歐盟達到協議

，會出現無序脫歐的情況，利淡英鎊走勢，１﹒２７的重要支持確認失守的話或要試

１﹒２５５０。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４００ １﹒１２８０ １﹒１４５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

