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即市新聞

15/08/2018 17:25

《美元走勢－羅明立》美匯指數突破波幅區間，建議維持美元長倉

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒３４　　　１１１﹒１５　　　１１１﹒２２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３４４　　　１﹒１３１６　　　１﹒１３２１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７２４　　　１﹒２６８９　　　１﹒２７１５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９６６　　　０﹒９９３４　　　０﹒９９５８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９７　　　７﹒８４８６　　　７﹒８４９３

　　《美元走勢》美國７月ＮＦＩＢ小型企業信心指數為１０７﹒９，略高於預期的
１０６﹒８，顯示企業對市場前景樂觀。美國７月進口物價指數按月持平，略低於預期的
０﹒１％，反映貿易戰關稅帶來的物價上漲仍未反映在目前的資料上。土耳其危機仍未解除，流
出新興市場的資金並未回流，支持美元匯價強勢。
　　
　　美聯儲幾乎肯定於９月份加息四分之一厘，１２月份再加息的機會則為６５％以上。技術走
勢，美匯指數突破之前的波幅區間，有機會考驗９８﹒５０，建議投資者維持美元長倉。
　
　　英國７月失業率維持於２﹒５％，以６月份計三個月ＩＬＯ失業率更下降至４％，反映英國
勞工市場持續改善。不過，７月份失業金申請人數增加６２００人次，略多於預期的３８００人
。雖然，英國近來經濟資料表現回穩，不過投資者憂慮英國最終未能就貿易安排與歐盟達到協議
，會出現無序脫歐的情況，利淡英鎊走勢，１﹒２７的重要支持確認失守的話或要試
１﹒２５５０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４００　　　１﹒１２８０　　　１﹒１４５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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