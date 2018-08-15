《真知灼見－溫灼培》不能忽視的新興市場貨幣風險

《真知灼見》正所謂物先腐而後蟲生，土耳其里拉下挫不能完全歸咎於美國總統特朗普對該

國加徵鋼鋁關稅。特朗普的行動相信只加速其跌勢而已。早於今年中，土耳其里拉聯同阿根延披

索、俄羅斯盧布及巴西雷亞爾便一同回落。當然，上述四國有其各自各的經濟及政治問題導致其

貨幣匯價暴跌，但相信這四國與不少新興國家有類似情況。就是在過去當全球奉行極度寬鬆的貨

幣政策下，她們（俄羅斯除外）大量借入了美元形成嚴重泡沫。當美國息率一步步提升，美元匯

價一步步走強，這些國家在償還美元債務時便倍感吃力，這才是真正引爆這些國家泡沫的主因。



＊印度越南貨幣跌至歷史低位＊



事實上，除了上述四國的貨幣被媒體大幅報道令大家留意以外，其實有不少新興市場貨幣如

印尼盾、越南盾、印度盧比及菲律賓披索等近期其實也已跌至相當低的位置，當中又以印度盧比

及越南盾更跌至其歷史低位。或許現階段土耳其及俄羅斯貨幣的下跌未必會進一步擴散，但隨著

聯儲局一步步加息，及如美元進一步走強，屆時可想象或會有更多新興市場貨幣出問題。



＊澳元紐元便宜但欠吸納理據＊



當然還有另一個憂慮不能忽視，便是中國的經濟狀態。中國為商品需求大國，不少新興市場

國家均以中國作為主要出口目的地。假如中美貿易戰擴大，導致中國經濟轉差不能大舉吸納來自

新興市場進口，屆時也有可能引發另一輪新興市場貨幣下跌。不少新興國家均是澳洲及新西蘭的

出口競爭對手。如新興市場貨幣走弱，可想像澳元以至新西蘭元後向將同受壓力。現階段澳元及

新西蘭元匯率雖便宜，但暫看不到吸納理據。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

