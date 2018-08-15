《股林淘金－林家亨》港股短期偏淡，分注吸納藍籌及電力股

《股林淘金》里拉匯價繼上周五（１０日）一度大瀉１８％後，周一（１３日）亞洲時段再

跌１１％，兌美元低見７﹒２４，創下歷史新低，拖累亞洲和歐洲市場下跌，而且在美元指數持

續強勢下，在岸美元兌人民幣亦於６﹒９的水平附近上落，為２０１６年的新高。即使國務院早

前宣布，將會加快今年１﹒３５萬億元地方政府專項債券發行和使用進度在推動在建基礎設施項

目上，一改近月內地去槓桿的態度，但消息帶來的刺激仍比較短暫，反而有部分藍籌股（例如昨

天（１４日）舜宇光學（０２３８２）急跌２５％）的業績受制於高基數，人民幣貶值等不利因

素，令業績低於市場預期，再加上中美質易磨擦，內地房地產市場調控等因素將於下半年持續困

擾股市，筆者建議投資者應選擇一些比較穩定的電力股、藍籌股分注吸納，作中長線投資之用。



＊天譽置業有值博＊



雖然人民幣貶值和中國政府加大樓市的調控力度下，令一眾內房股下跌，但相信在中國人民

生活水平改善，對住屋需求提升和城鎮化的前提下，內房板塊中長線仍會平穩增長，除了藍籌內

房股中海外（００６８８）和華潤置地（０１１０９）外，投資者可以留意一些中小型的民營內

房股，由於民企資金調度較靈活，因此若有新項目發展消息便為公司往後盈利增長帶來憧憬，股

價升幅亦比國企內房股為快，天譽置業（０００５９）便是其中之例。



集團２０１７年純利為５﹒５億元人民幣，同比大增４﹒９倍，營業額亦上升１﹒７１倍至

４０億元人民幣。天譽亦加快發展步伐，近期宣布以４８億元，購入重慶商住項目發展權。以集

團早前於南寧市南寧天譽花園項目及湖南省永州項目的毛利率計算，集團此項目有望獲得７至８

億元人民幣左右的盈利。在流動性方面，集團本年已發行了２﹒８億元的債券，年期至２０３０

年以上。除了令公司的流動性更加穩健，亦反映不少投資者對集團發展長遠前景之信心。加上天

譽在國內仍有六項房地產發展項目，總可建面積為３６６萬平方米和總可售面積為２９５萬平方

米，撇除已簽合同，剩下可售的面積亦高達２０２萬平方米，項目儲備充足，有利集團長遠持續

發展，在資本市場上，天譽置業亦亦剛剛被納入恆生港股通指數，有利集團獲得估值重估，投資

者可以留意。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

