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即市新聞

15/08/2018 08:37

《投資智慧－鄧聲興》去產能帶來政策紅利，水泥業盈利能力提升

　　《投資智慧》內地加快處理過剩產能，日前內地兩部委出台加強限制產能過剩行業的措施，
水泥建材板塊受資金追捧。工信部、國家發改委辦公廳就嚴肅產能置換，防止新增水泥、平板玻
璃產能有關事項發布通知。各地負責建設項目備案的部門要嚴格把好水泥熟料、平板玻璃建設項
目備案源頭關口，不得以其他任何名義、任何方式備案新增水泥熟料、平板玻璃產能的建設項目

　
　　事實上，自內地實施去產能措施後，水泥行業整體盈利能力明顯改善，政策帶來的紅利逐步
浮現。上半年水泥價格企穩在高位，當中龍頭華潤水泥（０１３１３）中期純利按年升１﹒４倍
至４０﹒２６億港元，營業額１８５億港元，增４０％。水泥價格持續上升，期內毛利７２﹒９
億港元，同比增長８７﹒３％；綜合毛利率為３９﹒４％，同比增加９﹒９個百分點。至於海螺
水泥亦公布盈喜，截至６月底，中期純利預期按年增長８成至１倍，主要因產品銷售價格升幅較
大，期內營業收入相應地大幅增加。此外，亞洲水泥（００７４３）、金隅集團（０２００９）
及中國建材（０３３２３）亦公布盈喜消息。
　
　　此外，日前華北地區水泥生產線全面停窯限產，亦利好水泥行業續向好，由８月１７日至９
月５日，山東全省所有熟料生產線將實施停窯限產。河北省建材協會也決定，區內水泥熟料企業
自８月１０日起停窯限產１０天。隨著基建投資項目增加，水泥需求將步入旺季。
《香港股票分析師協會主席　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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