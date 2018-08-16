《套期保值》油價昨天（１５日）急挫，紐約期油跌２﹒０３美元，收報６５﹒０１美元；
布蘭特期油跌１﹒７０美元，收報７０﹒７６美元。儘管美國原油加工量急劇增加，但上周原油
庫存應大增６８０萬桶，庫欣庫存亦增加１６０萬桶。
中國進口商正在避開採購美國原油，自８月以來，沒有任何美國運油輪駛往中國，因中國入
口商擔心政府可能徵收美國原油入口關稅。美元繼續走強，油價受壓，後市仍向下。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
16/08/2018 08:28
《套期保值－蕭猷華》庫存大增，油價再挫
《套期保值》油價昨天（１５日）急挫，紐約期油跌２﹒０３美元，收報６５﹒０１美元；
布蘭特期油跌１﹒７０美元，收報７０﹒７６美元。儘管美國原油加工量急劇增加，但上周原油
庫存應大增６８０萬桶，庫欣庫存亦增加１６０萬桶。
中國進口商正在避開採購美國原油，自８月以來，沒有任何美國運油輪駛往中國，因中國入
口商擔心政府可能徵收美國原油入口關稅。美元繼續走強，油價受壓，後市仍向下。
《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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