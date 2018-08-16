《國金與投資－曾廣標》土耳其金融危局內情

《國金與投資》坊間有不少說法是，特朗普針對其他國家只是虛招，實情是要逼大伙都一起

對付崛起中的中國。然而，從事態的發展來看，對各國施壓是其總體為中期選舉的拉票策略。因

此，無論是盟友或是敵人（他也搞不清還有沒有經貿盟友），他都要討債，他認為，全球大多數

國家都長期佔盡美國好處，使美國出現龐大的貿易逆差，喪失大量職位；因而要代美國中下層討

回公道，一是別國要大買美國貨品，一是要向美國交付大額關稅。美國精英階層也認為這一套說

法好幼稚；因此傳媒大多站在特朗普對立面。



＊特朗普：誰不聽話便打誰＊



然而，由於美國經濟和股市今年續好，特朗普的聲望提升，而以藍領白人為主的死忠粉絲對

他深信不疑。於是，他在中期選舉前很樂意玩貿易戰，誰不聽話便揮動大棒。



他近日棒打土耳其，懶理環球金融市場出現大動盪甚至令美元過強及美股回落，皆因土耳其

強人埃爾多安在美國以至西方世界近年備受惡評，趁他病打多幾棍可以招來掌聲。土耳其兩年前

以恐怖主義罪名拘捕了美國牧師布倫森，指他曾在幕後參加對付埃爾多安的政變，而美方認為是

欲加之罪，要求無條件放人。



＊流產政變令美土結怨＊



２０１６年中，部分土耳其軍人發動兵變，但被親埃爾多安總統的部隊粉碎，之後，土耳其

進行了大清洗，反對埃爾多安的精英階層被打壓。埃爾多安指控流亡在美國的土耳其伊斯蘭教士

居倫是幕後策劃人，要求美方交人，但美方不予理會。當時已有傳聞，駐土耳其的美軍和情報人

員，對於政變早已知情，但袖手旁觀，說明美國對埃爾多安的統治早已不滿，要留意的是，當時

還是奧巴馬執政。



＊經濟曾好景，埃爾多安仍得支持＊



土耳其是北約成員國，長期駐有美軍，而土耳其軍隊過去一向親美，若有伊斯蘭政黨選贏執

政，都有可能被軍方逼其下台，然而，埃爾多安雖是靠伊斯蘭黨派冒起，但其世俗民粹觀念遠高

於宗教理念，之後成功在軍隊取得親信支持。



近幾年，土耳其經濟表面上很好，ＧＤＰ年增長曾達到６％以上，主要是靠迎來外來投資及

以低息借入美元和歐元用於發展，在這種情況下，埃爾多安的執政地位看似更鞏固，今年６月，

他成功連任總統及加強權力。而在國際舞台上，他也成為了中東亂局的重要參與者，各方都要給

予面子。



＊我行我素，敢於反制美國＊



敘利亞內戰使各方都要看埃爾多安的面色，而土耳其左右逢源，其所反的恐怖主義不是「伊

斯蘭國」，而是力謀建國的「庫爾德工人黨」及境外的庫族武裝，土軍常過境進入伊拉克追殺庫

族武裝，不給面子美國，特朗普上台後也是如此。



埃爾多安近期與俄羅斯修好及加強抨擊以色列，美國媒體對他沒有好感。本來，特朗普沒有

特別留意土耳其，但當發動全球鋼鋁加徵關稅後，土耳其成為少數帶頭對美國進行反制裁的國家

，加上牧師事件，埃爾多安變成特朗普嚴打對象之一。



＊美加息資金流出新興國家＊



美國聯儲局接連加息後，新興國家低息融資發展這一套漸入尾聲，資金開始回流美國，不少

新興國家的貨幣都受到壓力，土耳其也不例外。內外都有聲音要求土耳其大幅加息挺住里拉匯價

，但埃爾多安不為所動，他擔心，此舉很可能會令土耳其的經濟由增長變成衰退，而若要向國際

貨幣基金會（ＩＭＦ）求救，則土耳其必要全國勒緊褲帶，到時埃爾多安的統治地位會受到極大

挑戰。因此，他寧願選擇收緊貨幣供應和財政開支，及嚴打沽空者來應戰。同時，他成功爭取近

期與美國不和的中東油國卡塔爾增加對土耳其投資。連日來，土耳其的社會秩序未見惡化。



＊特朗普背後出刀，埃爾多安奉陪＊



今年以來，里拉已開始貶值，但在上周五（１０日）開始，卻突然出現大舉拋售，接連下跌

一兩成，這與特朗普落井下石有關，他宣布對土耳其鋼鋁額外增加多一倍的關稅。不過，埃爾多

安指美國背後下毒手，他欲激發民族主義情緒作為抗爭的手段，他要求不要買ｉＰｈｏｎｅ等美

國電子產品，及宣布對一系列美國貨品大幅增加關稅。他亦揚言要和俄羅斯和中國以盧布和人民

幣進行經貿交易，反制美元云云。



＊跌市心理因素後市繼續動盪＊



里拉近日的暴跌和反彈，主要是心理因素，但足以釀成其他新興國家的貨幣跟風以至環球股

市下挫的羊群效應。



以特朗普的作風，既然大部分美國人都討厭埃爾多安，他還會出招打壓土耳其，至少要逼使

埃爾多安放人。而埃爾多安在國際間一向是善變之徒；因此，就算今後最終與特朗普講和，也不

是意料之外的事，儘管他暫時是反美霸權上了身！



對金融市場來說，聯儲局加息，中美貿易戰以及美土惡鬥，帶來了更多不安定因素，因此，

中短期後市仍會繼續動盪。《資深評論員 曾廣標》

