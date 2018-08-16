《行內行外－梁崇讓》「大與小也不同權」可有「大細超」？

《行內行外》踏入今年，港交所接二連三地推出上市公司制度的變革，４月「同股不同權」

和無盈利的生物科技企業可在港申請上市，８月新的除牌機制生效，加快了除牌程序，也令俗稱

「疆屍股」的公司被逼早日退市。此外，有關針對借殼《上市規則》條文修訂的諮詢正在進行，

諮詢期將於本月３１日結束，估計港交所將盡快就所有諮詢回應，並進行總結，期望今年底前能

將該《修訂》推出市場。

很明顯，連同證監會去年對上市公司採取前置式監管和港交所，在７月實施新修訂的《上市

規則》，以打擊俗稱「向下炒」的上市公司集資活動，一系列的行動顯示，有關當局為了提高香

港上市公司的質素，目的是維持香港金融和股票市場的聲譽，並極希望能除去香港股票市場是「

垃圾股」集散地的劣評。一直以來，本工會和筆者都支持有關當局提高香港上市公司的質素，這

對投資者來說是最佳的保障，但很可惜，香港股票市場總讓人覺得，有關當局好像是「前門捉小

偷，後門放大賊」的情況；就如近期前門急急收緊上市條例，針對已上市的公司，後門卻又在放

寬上市條例，讓另類企業速速上市，真有點令筆者摸不著頭腦。



＊前門捉小偷，後門放大賊＊



其實，任何面對公眾的投資制度都應以公平，公正，公開的態度去處理，也應以保障投資者

利益和權益為出發點，有關當局最重要的是把好市場風險的關口。本工會和筆者對有關當局近期

推出一系列有關上市公司制度的改革，並不是全都贊同，而本工會的觀點和論點大部分都已曾在

《行內行外》的文章內發表，大家可在工會的網站重溫。本工會和筆者一直抱著以事論事的作風

，不會人云亦云，也不會做當局的傳聲筒，並且一直秉持為從業員服務和爭取業界合理權益，多

年來得到不少同業和投資者的愛戴和認同。

日前工會收到一位投資者鄭先生的來函，談及有關借殼上市《上市規則》條文修訂的諮詢，

鄭先生非常認同筆者的說法，而他作為投資者的觀點，筆者因此引述信中部分內容讓大家了解和

參考：「再收緊反收購規則將嚴重阻礙公司正常企業活動，業務轉型及注資這種商業行為應無不

妥，也是合情合法的，也可將一些經營不善的上市公司救活，對投資者來說也算是一件好事，並

非一定損害投資者利益」、「條文修訂後，注入項目要成功，隨時要變成新上市處理」、「上市

公司若經營出現困難，將難以翻身，小股東隨時血本無歸，這將大大打擊投資者對香港市場的信

心」、「不應打壓正常商業行為…」。

鄭先生舉以銀河娛樂（０００２７）成功借殼上市為例，說明銀河娛樂透過業務轉型及注資

打造優質企業並成為香港恆生指數成分股，為股東帶來豐厚回報，對舊有小股東是天大喜訊；同

時他又舉出盈進集團（現稱國投集團）（０１３８６）和金至尊的分別，兩者同時因公司創辦人

突然逝世而令公司生意突變，但盈進因賣殼成功而令小股東有逃生機會，而金至尊因被銀行追債

及入稟清盤，也因此而無法賣殼覓找生機，小股東唯死路一條，血本無歸。鄭先生也表示有關當

局不應過度限制上市公司的商業活動，這只會扼殺現有小型上市公司的生存機會，同時令有意來

港上市的公司卻步。鄭先生的信函為千字文，筆者不便全單搬稿發表，但相信鄭先生必會積極向

有關當局表達。



＊不要因個別事件，漠視市場整體利益＊



筆者只希望有關當局在打擊被懷疑違規活動之時，對某些有利小股東的正常商業行為也應留

下生存空間，不要因小撮人的行為或個別事件而漠視市場的整體利益。本工會和筆者在此再重申

支持有關當局加強打擊違規行為的條例和懲罰，但絕不贊成打壓合法的商業行為。



後記：自港交所（００３８８）上市後，一直以來給人的感覺，所推行的大部分措施都有偏

幫大財團之嫌，例如：現時業界的「一業兩管」和「撤銷最低佣金制」等，執意改革上市制度吸

引來港申請上市的「同股不同權」和無盈利的生物科技企業等，全是有利於市值較大的企業，對

中小企業幫助不大。而收緊停牌、除牌制度和有關針對借殼《上市規則》條文修訂的諮詢等條例

，很明顯是針對和阻礙小型上市公司的發展，令這類公司在困難時期少了翻身的機會，也間接令

小股東「股」本無歸，這種做法總讓人有「大細超」重大欺小的感覺啊！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

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