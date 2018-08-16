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即市新聞

16/08/2018 09:05

《專家之言－黃德几》領展物業組合具規模，派息穩定具防守性

　　《專家之言》領展（００８２３）為本港的大型房地產投資信託基金（ＲＥＩＴｓ），物業
組合具規模，租金收入和派息穩定，較具防守性。截至今年３月底止全年，集團收益１００﹒２
３億元，按年上升８﹒３％，物業收入淨額升９﹒６％至７６﹒６３億元。期內可分派收入總額
按年升５﹒８％至５２﹒８１億元，每基金單位分派按年增加９﹒４％至２４９﹒７８仙，包括
中期分派１２１﹒５仙及末期分派１２８﹒２８仙；現價計息率約３﹒２厘。

＊零售市道持續改善，零售租金收入增長＊

　　本港零售市道持續改善，集團在本港零售物業組合，於２０１８年３月底的租用率微升至９
７％，保持在較高水平。年內的續租租金調整率為２９﹒１％，而零售租金則按年錄得５﹒３％
增長；剔除年度內出售及收購的物業後，零售租金收入按年增長９﹒５％。平均每月租金由２０
１７年３月底之每平方呎５５﹒３元，上升至２０１８年３月底的每平方呎６２﹒４元。
　　集團過往年積極重組資產，上年度完成１４項資產提升項目，預計投資回報介乎１５﹒２％
至４０﹒４％，而目前正進行１０個提升項目，另有四個項目即將展開。至於旺角彌敦道７００
號項目，大樓部分已於２０１７年年底開業，而零售部分名為Ｔ﹒Ｏ﹒Ｐ，亦在今年年中開業。
另外，與南豐發展的合營發展項目「海濱匯」於２０１９年年初完工，而摩根大通已落實租用約
３２％的辦公室面積。
　　至於中國內地物業組合，去年５月完成收購西城都薈廣場，帶動去年度內地的收益總額及物
業收入淨額分別按年增加５４％及４９％，至８﹒８４億元和６﹒８４億元。今年３月底，歐美
匯購物中心已經全數租出，續租租金調整率為２９﹒４％；而西城都薈廣場的出租率上升至９９
﹒２％，續租租金調整率達６１﹒２％。領展於內地的辦公室物業租用率為９９﹒３％，續租租
金調整率則上升至１３﹒３％。

＊７５元以下吸納，上望８２元＊

　　近期市況波動，讀者不妨留意啤打系數（Ｂｅｔａ）；當數值高於１，代表股份的價格走勢
波幅會高於大市，即升市時會升多於大市，反之市？向下亦跌得更慘；數值低於１，即股價波動
較大市低，相對風險亦較低。目前，領展的啤打系數為０﹒４４，波動性較細，而且自７月以來
先後回購，可伺機作中長線部署。
　　走勢上，自５月起以一浪高於一浪形態上升，目前企穩各主要平均線上，惟ＳＴＣ％Ｋ線走
低於％Ｄ線，ＭＡＣＤ維持熊差距，宜候低７５元以下分階段吸納，上望８２元，不跌穿７０元
續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者無持有上述股份）

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