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即市新聞

16/08/2018 09:05

《專家之言－李偉傑》港股若反彈至近２８５００，建議再次減磅

　　《專家之言》美國總統特朗普成功令環球金融市場繼續動盪不休，美國對土耳其進行制裁觸
發新興國貨幣緊張問題，現時已經進一步蔓延到亞洲區，令亞洲市場風險胃納進一步降低，加上
在８月２３日，美國將對內地進口１６０億美元貨品徵收２５％關稅，同時美國追加的２０００
億美元貨品由１０％加到２５％結果將出爐，七月尾開始已經進入等待模式，誰不知，近日內地
不同行業亦出現負面消息或者政策變動，先有問題疫苗事件，拖累市場對行業信心，若要估率先
下挫，跟先有問題疫苗事件，拖累市場對行業信心，藥業股率先下挫，同時間內地整頓網路貸款
平台Ｐ２Ｐ，亦令資金鏈造成緊張，另外亦有內地大型內房企業因工程問題短暫停工，加上內地
調控政策未見放鬆，使銷售速度理想的內房股再次面臨挑戰。

＊等待壞消息盡出及特朗普高抬貴手＊

　　不同板塊面對不同的厄運，教育股板塊於今年為熱炒板塊，除自然增長外，收購合併成為增
長主要動力，而近日中國司法部發布「民辦教育促進法實施條例」香社會公眾徵求意見，其中最
得到關注的，是第１２條：「實施集團化辦學的，不得通過兼併收購、加盟連鎖、協議控制等方
式控制非營利性民辦學校」條例，雖然是徵求意見，但亦使早前市盈率近４０倍的教育股單日急
挫２０％至４０％不等，急跌已成為新常態的話，在進入業績期下，多間科網及手機設備股份業
績後見光死，下跌近兩成，雖然文章到現時為止仍未見到一個夠好的消息做承托，只有等待壞消
息盡出以及特朗普高抬貴手，但一浪低於一浪的情況下，建議趁反彈至近２８５００點水平再次
減磅，假若博反彈機會建議用只適宜超小注買入。《財經評論員　李偉傑》（本人及╱或有聯繫
者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

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