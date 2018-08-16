《窩輪豪情－梁業豪》強制收回事件的取消

《窩輪豪情》牛熊證持有者的損失只限於買入牛熊證的金額，衍生權證持有者的損失則只限

於買入衍生權證的金額。牛熊證的相關資產價格觸及收回價時，牛熊證必定會立即被收回，即提

早到期。另一方面，標準衍生權證（即非特種權證）不會提早到期。牛熊證到期時的結算價方面

，若相關資產為香港股本證券，會是最後交易日相關資產收市價；若為恆生指數系列，則會是當

月到期時相關指數期貨合約的結算水平。至於衍生權證，若相關資產為香港股本證券，會是到期

日前五個交易日的平均收市價；若為市場指數，則會是當月到期時相關指數期貨合約的結算價（

若衍生權證跟期貨合約的到期日相同的話）。

看好相關資產後市的投資者應選擇牛證和認購權證，看淡相關資產後市的投資者則應選擇熊

證和認沽權證。無論持有牛證、熊證、認購權證或認沽權證，均毋須支付按金。最後，由於本港

推出牛熊證的歷史尚淺，相關資產種類只屬有限。相反，衍生權證推出的歷史已久，相關資產種

類較多。

一般而言，強制收回事件是不可被取消的，除非該事件乃因交易所系統發生問題或出現其他

技術問題（如行使價水平的數值設定出錯），或有關的第三者提供之價格來源導致明顯錯誤（如

有關指數編製者錯誤計算指數水平）所致，而發行商須於上市文件內訂明有關詳情。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

