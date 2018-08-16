《談國論企－黎偉成》商品住宅７月份銷情有改進

《談國論企》中國的全國房地產整體開發投資於２０１８年１－７月份的同比增長加快，主

要受惠於商品住宅銷售額度及面積皆有相對明顯改善，以及相關物業的待售與竣工面積持續減少

等因素支持。居住剛性需求依然強烈，只要住宅樓價保持穩勢或僅屬微升，可以接受，樓市該有

持續不斷溫和好轉態勢。



＊開發商增加投資促新開工及施工面積續略增＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，全國房地產開發投資於２０１８年１－７月份累計

額度６﹒５８８６萬億元同比增長１０﹒２％，較１－６月份所增的９﹒７％環比多增０﹒５個

百分點，以二數伸算所得的７月份升幅該為１３﹒２％，而此數於２０１７年１－７月份環比亦

下跌０﹒６個百分點，主要到住宅銷售市道加快好轉所挺，使開發投資於２０１８年１－７月份

累計４﹒６４４３萬億元同比增１４﹒２％，高於２０１７年１－７月４﹒０６８３萬億元增長

１０％和１－６月份３﹒４３１８萬億元所增的１０﹒２％，預示著開發商對樓市前景重新感到

樂觀。

商品住宅投資開發速度有所加快，和市道值得審慎俏看之因，乃：（一）銷售情況有改進：

（Ｉ）所涉額度於２０１８年１－７月累計達６﹒６３２８萬億元，同比增長１６﹒２％，漲幅

比１－６月份的１４﹒８％有明顯擴大，此比２０１７年１－７月份累計達５﹒７０８７萬億元

的同比增長１５﹒９％，多增０﹒３個百分點，足顯保持穩定較快的增長勢頭未改；

由是（ＩＩ）銷售面積１﹒３８１５億平方米的同比增長４﹒２％，比２０１７年１－７月

份累計７﹒４８７６億平方米所增１１﹒５％低７﹒３個百分點；但此數相對於２０１８年１－

６月份所增的３﹒２％多增整整１個百分點，相對於２０１７年１－７月份比１－６月份累計６

﹒４７９１億平方米所增１３﹒５％低整整２個百分點之況，又未必是差勁的表現。

同樣重要之處，為（二）商品住宅物業的供應呈現不斷收縮之象，如（１）竣工面積於

２０１８年７底時達２﹒９４６億平方米同比減少１０﹒５％，基本與６月底時所減的

１０﹒６％大致相若；（２）待售面積２﹒６８６９億平方米，同比更減少２１﹒４％，而

２０１７年同期３﹒４１８１萬平方米同比減少２０﹒８％，故今年的減幅亦高於去年０﹒６個

百分點。市場的買盤需求有所增長，但供應顯然有所不足，是為商品住宅樓市回穩甚至有溫和好

轉之因。

正正因為供與求關係有改善，故房地產開發商強化對商品住宅的投資，使（三）新開工面積

於２０１８年１－７月份點計８﹒４６８５億平方米，同比增長１８％，比１－６月份所增幅度

要多增凡３個百分點之普，更相對於２０１７年１－７月份累計７﹒１７４６億平方米同比增長

１１﹒９％要多增６﹒１個百分點。

此使（四）住宅施工總面積於２０１８年１－７月份累計５０﹒２億平方米的同比增長

３﹒９％，比１－６月份所增３﹒２％多增０﹒７個百分點，而２０１７年同期累計

４８﹒３１４５億平方米同比增加２﹒８％，可見此項之同比及環比皆增。



＊須改善定金預收款及個人按揭貸款穩市＊



再看（五）房地產開發企業到位資金，於２０１８年７月底９﹒３３萬億元同比增長

６﹒４％，比１－６月份的４﹒６％升幅多增１﹒８個百分點，而上年１－７月份累計達

８﹒７６６４萬億元同比增長９﹒７％，其中定金及預收款３﹒１萬億元同比增長１５﹒１％，

上年同期２﹒６９７７萬億元，同比增長２０﹒７％；個人按揭貸款１﹒３６５５萬億元同比減

少１﹒４％，比２０１７年１﹒３８５２萬億元所增加的幅度只為４﹒１％情況更差。此為內地

房地產業得設法回穩的重要環節。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

