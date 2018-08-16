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即市新聞

16/08/2018 17:05

《美元走勢－羅明立》避險資金流入，美元回調壓力不大

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒９３　　　１１０﹒７８　　　１１０﹒７９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３９８　　　１﹒１３３６　　　１﹒１３８７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７３３　　　１﹒２６８５　　　１﹒２７２５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４３　　　０﹒９９１６　　　０﹒９９２７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９９　　　７﹒８４８１　　　７﹒８４９６

　　《美元走勢》美元一路高歌猛進，昨日（１５日）盤中一度接近９７的一年多新高，唯高位
有回吐，不過後市預料仍有上升空間，指向９７﹒５０－９８﹒００的水平。在美國總統特朗普
授權將對土耳其徵收的鋼鋁關稅翻倍之後，土耳其總統埃爾多安簽署法令大幅調升進口自美國的
乘用車、酒類、煙葉、大米、化妝品和煤炭關稅，最高達１２０％，並堅決扣留美藉傳教士，美
土關系繼續緊張。不過，有消息報道，土耳其的中東友鄰卡塔爾承諾提供１５０億美元直接投資
。受消息刺激，土耳其里拉連續兩日反彈，最高反彈至對美元６﹒０的水平。
　　過去８個月以來，新興市場資產備受各種打擊，從美元升值到全球性貨幣寬鬆時代的結束，
從全球貿易戰愈演愈烈到土耳其金融市場大幅震盪，追蹤２４個新興經濟體股市的ＭＳＣＩ新興
市場指數已較１月高點跌去２０％。此外，新興經濟體的貨幣和債券也承受大規模拋壓，隔夜除
土耳其里拉外，其餘主要新興市場貨幣對美元匯率全線下挫，現時主要是投資者避險而把資金流
入美元，只有這緊張氣氛得到紓緩，美元才可能有較大的調整，９５﹒５０將為初步支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４２０　　　１﹒１３００　　　１﹒１４６０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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