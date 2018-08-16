《美元走勢－羅明立》避險資金流入，美元回調壓力不大

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒９３ １１０﹒７８ １１０﹒７９

歐元╱美元 １﹒１３９８ １﹒１３３６ １﹒１３８７

英鎊╱美元 １﹒２７３３ １﹒２６８５ １﹒２７２５

美元╱瑞郎 ０﹒９９４３ ０﹒９９１６ ０﹒９９２７

美元╱港元 ７﹒８４９９ ７﹒８４８１ ７﹒８４９６



《美元走勢》美元一路高歌猛進，昨日（１５日）盤中一度接近９７的一年多新高，唯高位

有回吐，不過後市預料仍有上升空間，指向９７﹒５０－９８﹒００的水平。在美國總統特朗普

授權將對土耳其徵收的鋼鋁關稅翻倍之後，土耳其總統埃爾多安簽署法令大幅調升進口自美國的

乘用車、酒類、煙葉、大米、化妝品和煤炭關稅，最高達１２０％，並堅決扣留美藉傳教士，美

土關系繼續緊張。不過，有消息報道，土耳其的中東友鄰卡塔爾承諾提供１５０億美元直接投資

。受消息刺激，土耳其里拉連續兩日反彈，最高反彈至對美元６﹒０的水平。

過去８個月以來，新興市場資產備受各種打擊，從美元升值到全球性貨幣寬鬆時代的結束，

從全球貿易戰愈演愈烈到土耳其金融市場大幅震盪，追蹤２４個新興經濟體股市的ＭＳＣＩ新興

市場指數已較１月高點跌去２０％。此外，新興經濟體的貨幣和債券也承受大規模拋壓，隔夜除

土耳其里拉外，其餘主要新興市場貨幣對美元匯率全線下挫，現時主要是投資者避險而把資金流

入美元，只有這緊張氣氛得到紓緩，美元才可能有較大的調整，９５﹒５０將為初步支持。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４２０ １﹒１３００ １﹒１４６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

