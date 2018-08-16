《真知灼見－溫灼培》日圓資金避難所角色減退

《真知灼見》面對近期新興市場貨幣匯價大跌，日圓最初也受惠於其資金避難所角色而有所

走強，周初更一度高見靠近１１０兌１美元水平。但之後情況似乎出現了轉變，資金開始撤離日

本使日圓匯價略為走弱。顯然而見，市場似乎更願意把資金轉投向美元避險。

出現上述情況箇中原因簡單。日本內部經濟向來一潭死水，其經濟主要依賴出口支撐。但自

美國總統特朗普推行單邊貿易保護主義，對全球包括日本在內徵進口關稅，這多少已影響了日本

的貿易。這可從日本周四（１６日）公布的７月貿易數字中反映一二。日本財政部數字顯示，該

國７月份出口按年只增長３﹒９％，較６月份按年增長６﹒７％大幅減少，當中值得留意是日本

７月出口美國貨品按年減少５﹒２％，是連續第二個月下跌，惟出口中國大幅增長１１﹒９％支

撐了整個日本的出口。至於日本與美國之間的貿易盈餘於７月份按年就大幅減少了２２﹒１％！



＊美元利息回報遠勝日圓＊



上述數據只是日本７月份的貿易情況，隨著近期新興市場貨幣匯價普遍下滑，嚴重削弱新興

市場國家對日本出口的吸納能力，可以想像這將難免直接對日本出口以至經濟造成損害。試想，

日本面對如此嚴峻的出口局面，政府或央行又怎會願意見到日圓匯價走強？再者，日本央行遲遲

不肯放棄寬鬆貨幣政策，美國聯儲局卻逐步加息，持美元的利息回報明顯較持日圓優勝，這也解

釋日圓未能在是次新興市場貨幣大跌事件中顯著受惠的主因。從圖表上觀察，似乎日圓於１１０

兌１美元的上升阻力非輕，但當然，鑑於日圓始終有其資金避難所角色，料其於１１３位置也會

找到支持。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

