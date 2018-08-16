《缸邊麗評－熊麗萍》騰訊短期反彈有限，觀望３００元支持力度

《缸邊麗評》騰訊（００７００）公布截至今年６月底止中期業績，收入為１４７２億元（

人民幣．下同），按年升３９％，純利４１１﹒５７億元，按年升２６％，表現未如理想，但我

們最關注的是第二季業務對集團的影響程度，與及是否已雨過天晴。

由於旗下最受歡迎的新遊戲手遊版《絕地求生》，於第二季仍未能獲准作商業化營運，期內

智能手機遊戲收入較第一季下跌１９％，近期股價由高位持續下跌，料已反映當中大部分因素。

而集團第二季純利１７８﹒６７億元，按年跌２％，按季跌２３％，雖然遜市場預期，但亦非完

全意外。



＊手遊及支付平台政策風險發酵＊



另一個值得關注的是其支付業務受新政策影響，人民銀行於今年４月及７月先後將第三方在

線支付服務提供商集中存款準備金率調升至４２％至５２％，集團亦預計該準備金率最終升至

１００％，估計下半年這方面的利息收益仍會進一步減少，集團未來也需在其他金融服務活動中

找新出路。

我們認為騰訊目前面對手遊及網上支付平台的政策風險仍在發酵，內地對於遊戲內容審批只

會不斷收緊，當中主要是關注對社會及青少年的影響。因此，集團已清楚表明在遊戲業務方面作

出調整，包括將自行開發的遊戲拓展海外巿場，同時會推出高ＡＲＰＵ類新遊戲等，但這方的成

效如何，仍有待觀察，況且亦非兩、三個月可收到效果，料在明年才會有所反映。

另一方面，集團的另一策略是提高現有遊戲參與度，例如《王者榮耀》推出新的生存遊戲模

式，可增加吸引力。可是，數據顯示集團另一尚未能商業化的手遊《絕地求生》，於７月時，其

於２４歲以下的用戶之月活躍度升至９１８０萬用戶，急升１﹒１２倍，或反映玩家的手遊時數

從收費遊戲轉移至無收益的《絕地求生》，此將令騰訊短期手遊業務受雙重打擊。



＊巿盈率仍高達３０倍欠吸引力＊



不過，集團通過將小程序與其他數字工具（如微信支付）整合，擴大小程序的功能與用途。

現時微信及ＷｅＣｈａｔ擁逾２億日活躍帳戶，騰訊現時擁有龐大的用戶基礎，加上用戶之黏貼

度增加，有利帶動長遠收入增長。

我們預期下半年盈利仍受遊戲收入下跌及支付服務的利息收入減少所影響，目前是視乎巿場

投資氣氛能否有改善，令其出售手上投資項目帶來較大收益，但以股價下跌至今早最低３１９元

而言，巿盈率仍達３０倍，吸引力不大，短期股價反彈力度有限，觀望３００元的支持力才再作

部署。《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》（筆者沒有持有上述股份）

