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即市新聞

16/08/2018 09:05

《思前想後－郭思治》投資氣氛保守，港股將進一步尋底

　　《思前想後》近期利淡事件不絕，如中美貿易糾紛仍持續升溫，大市受該事件困擾已低迷多
時。另外，土耳其貨幣急跌，從而令市場擔心新興國家之貨幣匯價亦被波及，市場之避險情緒進
一步升溫。人民幣匯價亦持續走軟令整個金融市場均受沖擊，尤其是Ａ股及港股所受影響最明顯

　　至於在港美息差持續擴闊下，港元兌美元之匯價亦已跌至弱方保證７﹒８５，市場正擔心港
股最終會被逼調升最優惠利率。雖說首輪加息所帶來之影響該不大，惟一個不合理之低息環境已
近結束，對投資者而言多少會帶來心理壓力。由於上述偏淡因素仍在持續發酵，故港股正出現越
跌越多之弱勢，期間即使稍見反彈，惟技術上僅屬有波幅而無升幅，有反彈而無力繼續上試之局
面而已。

＊內房股為率先回吐之板塊，汽車股進入中期調整＊

　　值得一提的是整個內需板塊似正逐步受壓，從季內之情況看，內房股是率先回吐之板塊，如
恆大（０３３３３），融創（０１９１８），及碧桂園（０２００７）等均出現相當明顯之中期
大調整。恆大自３２﹒５元大幅回落至１８﹒１８元之後見反彈；融創則更由４３﹒５５元大幅
回落主２１﹒８元，至於碧桂園亦由１９﹒１６元回落至１０﹒５４元才見喘定。即是說內房經
過一輪激烈炒作後，目前已進入中期急升後之調整階段。
　　另外，汽車股亦同樣出現頗明顯之中期調整，如吉利（００１７５）自２９﹒８元大幅回調
至１５﹒１２元，長汽（０２３３３）由１２﹒０８元大幅回落至４﹒５６元，華晨
（０１１１４）亦由２３﹒８５元大幅回落至９﹒８２元，其他汽車股如北汽（０１９５８）亦
由１２﹒５８元大幅急跌至５﹒９４元，連帶永達汽車（０３６６９）亦自１２﹒４元大幅急回
至６﹒２７元。由此可見，過往備受追捧的汽車股已進入中期調整之中。

＊教育股需長時間才見反彈，醫藥股最終或要受壓＊

　　近日教育股亦在新政策出台規範下跌至四腳朝天，由於跌勢是突如其來，故帶來之殺傷力該
屬最大，如睿見教育（０６０６８）股價便由年內高位７﹒５元急跌至４元，楓葉教育
（０１３１７）便由７﹒６３元跌至４﹒２２元，宇華教育（０６１６９）亦自６﹒３４元急跌
至３﹒２７元，從上述三個內需板塊均出現明顯回調，此刻市場氣氛確相當保守，如計及被蒸發
之財富計，相信要較長時間才能恢復元氣。
　　值得一提的是，目前仍有一內需板塊仍續偏強，即醫療，藥業及保健的股份，雖中國市場龐
大，但此板塊之股價過去升勢急速，且估值亦稍偏高，故在火燒連環船之效應下，擔心上述板塊
最終亦不能獨善其身。
　　回說大市８月暫時之形態仍屬先高而後低，高位暫為８月１日２８７７２點，至執筆一刻止
計，低位暫已下移至昨日（１５日）上午之２７３３２點，即月內波幅已擴闊至１４４０點。由
於目前市場氣氛相當保守，故只要沽壓稍再湧現，整個大市將會進一步下試月內及年內低位，故
投資者應多保留現金。《民眾證券董事總經理　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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