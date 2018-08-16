《思前想後－郭思治》投資氣氛保守，港股將進一步尋底

《思前想後》近期利淡事件不絕，如中美貿易糾紛仍持續升溫，大市受該事件困擾已低迷多

時。另外，土耳其貨幣急跌，從而令市場擔心新興國家之貨幣匯價亦被波及，市場之避險情緒進

一步升溫。人民幣匯價亦持續走軟令整個金融市場均受沖擊，尤其是Ａ股及港股所受影響最明顯

。

至於在港美息差持續擴闊下，港元兌美元之匯價亦已跌至弱方保證７﹒８５，市場正擔心港

股最終會被逼調升最優惠利率。雖說首輪加息所帶來之影響該不大，惟一個不合理之低息環境已

近結束，對投資者而言多少會帶來心理壓力。由於上述偏淡因素仍在持續發酵，故港股正出現越

跌越多之弱勢，期間即使稍見反彈，惟技術上僅屬有波幅而無升幅，有反彈而無力繼續上試之局

面而已。



＊內房股為率先回吐之板塊，汽車股進入中期調整＊



值得一提的是整個內需板塊似正逐步受壓，從季內之情況看，內房股是率先回吐之板塊，如

恆大（０３３３３），融創（０１９１８），及碧桂園（０２００７）等均出現相當明顯之中期

大調整。恆大自３２﹒５元大幅回落至１８﹒１８元之後見反彈；融創則更由４３﹒５５元大幅

回落主２１﹒８元，至於碧桂園亦由１９﹒１６元回落至１０﹒５４元才見喘定。即是說內房經

過一輪激烈炒作後，目前已進入中期急升後之調整階段。

另外，汽車股亦同樣出現頗明顯之中期調整，如吉利（００１７５）自２９﹒８元大幅回調

至１５﹒１２元，長汽（０２３３３）由１２﹒０８元大幅回落至４﹒５６元，華晨

（０１１１４）亦由２３﹒８５元大幅回落至９﹒８２元，其他汽車股如北汽（０１９５８）亦

由１２﹒５８元大幅急跌至５﹒９４元，連帶永達汽車（０３６６９）亦自１２﹒４元大幅急回

至６﹒２７元。由此可見，過往備受追捧的汽車股已進入中期調整之中。



＊教育股需長時間才見反彈，醫藥股最終或要受壓＊



近日教育股亦在新政策出台規範下跌至四腳朝天，由於跌勢是突如其來，故帶來之殺傷力該

屬最大，如睿見教育（０６０６８）股價便由年內高位７﹒５元急跌至４元，楓葉教育

（０１３１７）便由７﹒６３元跌至４﹒２２元，宇華教育（０６１６９）亦自６﹒３４元急跌

至３﹒２７元，從上述三個內需板塊均出現明顯回調，此刻市場氣氛確相當保守，如計及被蒸發

之財富計，相信要較長時間才能恢復元氣。

值得一提的是，目前仍有一內需板塊仍續偏強，即醫療，藥業及保健的股份，雖中國市場龐

大，但此板塊之股價過去升勢急速，且估值亦稍偏高，故在火燒連環船之效應下，擔心上述板塊

最終亦不能獨善其身。

回說大市８月暫時之形態仍屬先高而後低，高位暫為８月１日２８７７２點，至執筆一刻止

計，低位暫已下移至昨日（１５日）上午之２７３３２點，即月內波幅已擴闊至１４４０點。由

於目前市場氣氛相當保守，故只要沽壓稍再湧現，整個大市將會進一步下試月內及年內低位，故

投資者應多保留現金。《民眾證券董事總經理 郭思治》（本欄逢周四刊出）

