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即市新聞

17/08/2018 15:51

《豪匯有期－陳健豪》金價終出現單日轉向信號

　　《豪匯有期》很高興第一次在經濟通《豪匯有期》跟大家見面。近日金融市場就如香港天氣
一樣驟晴驟雨變化不定。２０１８年自年初而今，美元強勢多次成為各大財經媒體頭條熱話，若
計全球主要匯率來說，今年以來只有５隻貨幣比美元更強，當中只有日圓微升１﹒８％為主要貨
幣，其餘分別為墨西哥披索、烏克蘭、肯亞及尼日利亞貨幣跑贏美元，可見美元升勢頗為全面。
至於榜尾方面，兌美元貶值幅度最大的兩隻貨幣，只要有留意外媒體報道的都不難猜到屬阿根廷
披索及土耳其里拉；本周里拉一度貶值超過４０％，而執筆時藉里拉反彈又令阿根廷披索暫時重
新成為榜尾大輸家，兩幣分別貶值３６﹒７％及３７﹒７％，到年尾誰能成為大輸家仍未有定案
。至於金價方面表現同樣令人失望，在美國總統特朗普在政治、貿易問題上動作多多、環球避險
情緒上升下都未能發揮避險功能，自年初而今累計跌幅為９﹒７７％並跌穿１２００美元水平。
　
　　金價下跌主因有兩個，第一是美國仍在加息周期而暫時未有放慢加息步伐的信號，而眾所周
知股神巴菲特一生中從來沒投資過黃金，因它不能產生利息收入，因此在美國息差愈拉愈闊時，
黃金吸引力就大大減低。另一方面，市場亦將黃金視為商品，在貿易主題未炒完、從美國跟中國
、加拿大、墨西哥、歐盟、土耳其甚至俄羅斯等國關係緊張，商品需求下降亦令金價受壓。
　
　　土耳其跟美國關係，就正如特朗普上周五（１０日）在Ｔｗｉｔｔｅｒ所言，兩國並非好朋
友，目前兩國仍然互相針鋒相對及互相抵制，且看兩國能否紓緩近日緊張情緒而令歐元反彈。有
指特朗普要求土耳其釋放牧師，原因是該牧師乃福音教派牧師，而該教派跟農民一樣，都是特朗
普中期大選的票倉。要是這樣，整個土耳其事件就真相大白，保住票倉鐵票對即將來臨的中期大
選非常重要，而筆者仍認為特朗普在中期大選前，不欲看到新興市場出現人踩人，連帶美股都出
現恐慌性拋售的局面，而美元過強亦不利其選情，因此仍認為特朗普似乎在做場政治ｓｈｏｗ提
醒一眾選民：從年頭忙到年尾都努力在政治上、貿易上做到「美國優先」的選舉承諾。
　
　　慶幸金價自４月於１３６５美元見頂後一直下跌，短短４個月已下跌剛好２００美元。執筆
時終見到金價出現創新低後倒升收市的單日轉向反彈信號，建議可以博反彈心態處理，跌穿
１１６０止蝕，升破１１８２﹒５可視為從深切治療部轉為嚴重，預期未來數天可重新測試
１１９２－１１９４阻力區。不過中線要確認見底，仍需要出現反彈過後、重新測試前低
１１６０而守穩的局面，即仍有漫漫長路要走，長線投資者可到時才重新吸納。
《艾德證券期貨總經理　陳健豪》

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