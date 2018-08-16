《缸邊嫺談－黃惠嫺》藥明生物布局擴產能，儲備項目多收入可倍增

《缸邊嫺談》藥明生物（０２２６９）截至２０１７年年底，共有１６１個綜合專案，同比

增加５６﹒３％。而２０１７年集團未完成訂單總量（包括未完成服務訂單及未完成里程碑付款

）實現驚人增長。未完成服務訂單同比增長９７﹒５％至４﹒７６億美元，未完成里程碑付款同

比激增４０﹒８倍至１０﹒０２億美元。去年集團ＩＮＤ前至ＩＮＤ後階段的眾多項目進展順利

，去年有２９個專案從臨床前開發階段成功進入早期（第Ｉ及ＩＩ期）臨床開發階段。而臨床後

期（第三期）由２０１６年底的３個增加至８個，數個產品的潛在價值高達１０億美金

，每年生產收入至少為１億美金。



＊產能擴充提升市場佔有率＊



為應付商業化生產的需求集團將會短期內在無錫擴充及新建全新的ｃＧＭＰ生產設施，當中

包括：１００００Ｌ的ｃＧＭＰ（ＭＦＧ４）、６００００Ｌ的ｃＧＭＰ（ＭＦＧ５）及液體灌

裝及凍乾線（ＤＰ２）。

另外，踏入２０１８年至今，集團已宣布了四個國內外的擴充計劃，當中包括：在愛爾蘭鄧

多克建立４８０００Ｌ流加細胞培養反應器與６０００Ｌ灌流工藝生物反應器產能；在石家莊建

立產能５０００Ｌ的臨床樣品生產基地和產能４８０００Ｌ的商業化生產基地；在新加坡建立

４５００Ｌ生物反應器產能；在美國馬塞諸塞州伍斯特市４５００Ｌ生物反應器產能。從擴產計

劃看，在多個產能完成並投入生產後，到２０２３年集團的總產能將會由４２０００Ｌ提升到超

過２０００００Ｌ，其擴產的規模將足以將集團的全球市佔率提升至頭三名之內，同時亦有利提

升集團的收入。



＊發盈喜中期多賺逾兩倍半＊



集團於７月２３日發盈喜，預期２０１８年上半年集團的純利同比增長２５０％以上。現時

生物科技已成為全球及國內重點發展項目之一。而在「十三五」的規劃當中，六部委聯合印發的

《「十三五」衛生與健康科技創新專項規劃》再次明確了生物醫藥行業的發展方向。另外，在

《「十三五」生物產業發展規劃》當中亦提出，２０２０年生物產業的規模要達到８至１０萬億

元人民幣，增加值佔ＧＤＰ的比重超過４％，並同時要打造出１０至２０個產值超過１００億元

的生物醫藥專業園區。多個規劃的出臺證明生物醫藥發展的重要性。現時集團已為全球前二十大

製藥巨頭中的十三家提供服務，同時亦與全球２０２家公司提供合作。去年８月美國食品及藥物

管理局（ＦＤＡ）完成了對藥明生物用於生產ｌｂａｌｉｚｕｍａｂ的ｃＧＭＰ生產設施的批准

審查。２０１８年３月６日，美國ＦＤＡ批准公司合作夥伴中裕新藥的Ｔｒｏｇａｒｚｏ

（ｉｂａｌｉｚｕｍａｂｕｉｙｋ）上市，是集團成為目前中國唯一通過美國ＦＤＡ ｃＧＭＰ

認證的生物製藥的公司，同時是藥明生物首個商業化生產項目，該產品主要用於治療現有多種療

法均無法起效的成人愛滋病病毒（ＨＩＶ）感染者。相信隨著Ｔｒｏｇａｒｚｏ上市銷售，集團

將會取得更多的訂單及迎來新的業績增長點。



＊吸納可上望１１１﹒８元＊



現時集團手上有８個項目已進入臨床後期（第三期）及即將商業化生產的階段，相信隨著集

團的研發能力增強，客戶訂單增加，產能擴充互相配合下，集團未來的收入將會呈現爆發式的增

長。投資者可考慮於７５港元附近的水平增持或吸納，目標價為１１１﹒８港元。《工銀亞洲證

券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

